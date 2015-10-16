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Spor

Pınar Karşıyaka, Barcelona'yı devirdi: 71-62

Türkiye Basketbol Ligi şampiyonu Pınar Karşıyaka, THY Euroleague'deki ilk maçında Barcelona'yı 71-62 mağlup etti

16 Ekim 2015 00:17

Tarihinde ilk kez Euroleague'de mücadele eden yeşil-kırmızılı ekip taraftarının da müthiş desteğiyle rakibini dize getirip devler arenasına galibiyetle başlarken Iverson 16, Gabriel 12, Justin Carter 11 sayıyla skora katkıda bulundu.

Kaf-Kaf grupta ikinci maçında 22 Ekim'de Panathinaikos'a konuk olacak.

Salon: Karşıyaka
Hakemler: Luigi Lamonica (İtalya) (xx), Sinisa Herceg (Hırvatistan) (xx), Saso Petek (Slovenya) (xx)
Pınar Karşıyaka: Kenan (xx) 5, Justin Carter (xxx) 11, Josh Carter (xx) 4, Gabriel (xxx) 12, Iverson (xxx) 16, Ragland (xxx) 10, Palacios (xx) 8, Muhammed (xx), Kerem (xx) 5, İnanç (x), Can (x)
Barcelona Lassa: Arroyo (xx) 6, Ribas (x) 4, Doellman (xxx) 14, Abrines (x) 2, Tomic (xx) 5, Lawal (x) 5, Navarro (x) 4, Satoransky (x) 3, Vezenkov (x) 2, Oleson (xx) 5, Perperoglou (xxx) 11, Samuels (x) 1
1. periyot: 18-18
İlk yarı: 29-27
3. periyot: 54-38
5 faul: Justin Carter (39.30) (Pınar Karşıyaka)

Pınar Karşıyaka'nın maçın başında Iverson'la pota altından üst üste bulduğu sayılara konuk Barcelona Lassa, isabetli dış atışlarla karşılık verdi. Çekişmeye sahne olan ilk periyot 18-18 sonuçlandı.

İkinci periyotta Barcelona'da Satoransky hariç tüm oyuncular skor yükünü paylaştı. Karşıyaka, rakibine Ragland, Kenan ve Gabriel'le direndi. İlk yarının yıldızı Iverson'un bitime 3 saniye basket faulden bulduğu 3 sayıyla Kaf-Kaf soyunma odasına 29-27 önde girdi.

Kaf-Kaf üçüncü periyodun başına sert savunma yaparak başladı. Justin Carter'ın çaldığı toplarla hızlı hücumlara çıkan yeşil-kırmızılı ekip, 37-27'le farkı 3 dakika içinde 10 sayıya kadar çıkardı.

Barcelona ikinci yarıda ilk sayıyı pota altından Doellman'la buldu. Taraftarının müthiş desteğini arkasına alarak dev rakibin kendisini yakalamasına izin vermeyen İzmir temsilcisi, Kerem'in son saniye üçlüğüyle son 10 dakikaya 16 sayı farkla, 54-38 önde başladı.

Son periyotta kontrollü oyununu sürdüren Pınar Karşıyaka, İspanyol temsilcisinin kendisini yakalamasına izin vermeyerek salondan 71-62 galibiyetle ayrıldı. Kaf-Kaf müthiş zaferi taraftarıyla kutladı.

 

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