Panikleyen sürücü ortalığı birbirine kattı

Sinan BİLGİLİ/İSTANBUL, (DHA) FATİH\'te ara sokaklarda yolu şaşıran bir sürücü, ortalığı birbirine kattı. Aracın altında kalmaktan kurtulan bir kişi, sürücüye hesap sormak için yanına yaklaştı. Panikleyen sürücü gaza basında, camdan tutan bu kişi sürüklenerek yere düştü. Araç ise bir otelin duvarına çarparak durabildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza saat 07.30 sıralarında meydana geldi. 43 yaşındaki Erdoğan Aydemir kullandığı otomobili ile Vatan Caddesi\'ne çıkmaya çalıştı. Yolu şaşıran Aydemir, bir kişiye ezmek üzereyken son anda direksiyonu kırdı. Aracıyla yoluna devam eden sürücü yolunu yine şaşırınca tekrar aynı yere geldi. Aydemir\'in aracının altında kalmaktan son anda kurtulan kişi, hesap sormak için aracın yanına geldi. Paniğe kapılan sürücü gaza bastı. Kolu camda asılı kalan kişi, araçla birlikte sürüklenerek yere düştü . Otomobil ise bir otelin duvarına çarptı. Yere düşen kişi kazayı küçük sıyrıklarla atlatırken yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Kaldırımdaki beton duba aracın hızını azaltınca kaza ucuz atlatıldı. O sırada otelin lobisinde bir kaç kişinin olduğu öğrenildi. Yaşanan o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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