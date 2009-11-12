'Panik yersiz domuz gribini ilçasız atlattım'

Türkiye'nin haftalardır gündemini meşgul eden domuz gribi yüzünden toplumda büyük panik yaşanıyor.



Virüs bulaşır korkusuyla adeta dışlanan hastalar, yakın çevresini bile iyileştiğine ikna edemiyor. Arka arkaya gelen ölüm haberlerine bir de aşı tartışması eklenince tedirginlik had safhaya çıktı.



Ancak, uzmanlara göre, domuz gribinin normal gripten farkı yok. Eylül ayında Amerika'da tatildeyken 7 yaşındaki ikizleri ile birlikte domuz gribi virüsü kapan Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, hastalığın korkulacak bir tarafının olmadığını vurguluyor. Bunu hem uzman hem de bu gribi geçiren bir kişi olarak ifade ediyor. Zaman gazetesinde yer alan habere göre, piyasadaki gribin tamamına yakınının domuz gribi olduğunu kaydeden Ceyhan, ciddi belirtiler görülmeden hastanelere gidilmemesi ve evde dinlenilmesi tavsiyesinde bulunuyor.



Mühendis Muhammet Ali Ç. (30), virüs mağdurlarından sadece biri. Yüksek ateş ve bilinç kaybıyla hastaneye kaldırılan ve yapılan tahliller neticesinde domuz gribi olduğunu öğrenen Ali Ç., gripten çok insanların bakış açısının kendisini yıprattığını söylüyor. Hastalık süresince televizyona bakamadığını anlatan mühendis, "Çünkü öyle yayınlar yapılıyor ki yaşadığım şeyin diğer griplerden farkı olmamasına rağmen kendimi adeta ölümle pençeleşiyormuş gibi hissettim." ifadelerini kullanıyor. Hastalığı atlattıktan sonra çevresine söyleyebildiğini belirten Ali Ç., "Toplumda o kadar büyük bir korku oluşmuş ki iyileşmeme rağmen insanlar benden kaçıyor." diyor.



Uzmanlar da domuz gribinin normal gripten farkı olmadığının altını çiziyor. Eylül ayında Amerika'da tatildeyken 7 yaşındaki ikizleri ile birlikte domuz gribi olan Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan ise, korkulacak bir şey olmadığını hem uzman olarak hem de bu gribi geçiren bir kişi olarak ifade ediyor. Piyasadaki gribin tamamına yakınının domuz gribi olduğunu vurgulayan Ceyhan, "Çocuklarımla antiviral ilaç almadan hastalığı bir haftada ayakta atlattık. Paniğe gerek yok." diye konuşuyor. Ceyhan'a göre, normal gripteki yaklaşım neyse bu gripte de aynısı uygulanmalı. Ciddi belirtiler görülmeden hastanelere gidilmemeli ve evde dinlenilmeli. Ancak hastalık sürecinde başkalarına bulaştırmayı engellemek için çok dikkatli olunmalı. Prof. Ceyhan, "Üç gün inmeyen ateş, bilinç kaybı, kusma gibi belirtiler olunca hastanelere gidilmeli. Ayrıca şu ana kadar hastalık çocukların yüzde 25'inde ishalle birlikte ilerliyor. Buna da dikkat edilmeli." uyarısında bulunuyor. Aynı zamanda Sağlık Bakanlığı Pandemi İzleme Bilim Kurulu üyesi olan Ceyhan, ufak bir belirtiden dolayı hastanelere hücum eden vatandaşlara şu çağrıyı yapıyor: "Panik havası başka sorunları tetikleyebiliyor. Hastaneye gereksiz gidişler yığılma oluşturuyor. Unutulmamalı ki orada hastalık kapma riski çok fazla. Domuz gribi, mevsimsel griple aynı ölüm oranlarına sahip."



Ceyhan, domuz gribi olan hastalara ağrı kesici ve ateş düşürücü verdiklerini anlatıyor. Gereksiz ilaç kullanılmamasını önererek, özellikle antiviral ilaç tamiflu'nun bilinçsizce alınmamasını istiyor: "Her gripte bu ilaç alınırsa virüs, ilaca karşı güç kazanabilir. Başka kişilere bulaştığında virüse hiçbir şey etkili olmayabilir. İlaca hekim karar vermeli." Aşı tartışmalarına da değinen Ceyhan, aşılamanın salgını önlemek için gerekli olduğunu vurguluyor. Domuz gribinin diğer gripler gibi mevsimsel grip kapsamına alınacağını sözlerine ekliyor: "Daha önce salgın olan H3N2 virüsünün yerini domuz gribi virüsü (H1N1) aldı. Artık mevsimsel grip aşılarının içeriğinde H1N1 olacak."

Bu arada Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Turan Buzgan, ölü sayısının 40'a yükseldiğini ve hayatını kaybedenlerden 20'sinde altta yatan bir hastalık olmadığını açıkladı. 16 Kasım'dan itibaren 5 yaş altı çocuklar ve kronik hastalara sağlık ocaklarında aşı yapılacağını duyuran Buzgan, aşılanacak risk grubunun yaş sınırını 25'ten 45 ya da 50'ye çıkaracaklarını da bildirdi.