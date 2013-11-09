Kadına şiddeti 'panik butonu' önlüyor

Şiddet gören kadınların korunması için 1 yıldır uygulamada olan panik butonu sistemi, kadına yönelik şiddet olaylarının azalmasını sağladı. Bursa'da 36 kadına panik butonu verildi. Kadınlardan hiçbiri panik buton sahibi oldukları süre içinde şiddete maruz kalmadı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı işbirliğiyle bir yıl önce hayata geçirilen 'Şiddet Mağdurlarının Korunmasında Elektronik Destek Sistemi' projesi kapsamında Adana ve Bursa pilot il seçildi.

Ömer Koşukavak'ın Sabah'ta yer alan haberine göre, Bursa'da bir yılı aşkın sürede 42 kadın panik butonu almak için mahkemeye başvurdu. Mahkeme 36 kadına panik butonu verdi. Diğer 6 kadına ise, sadece yolda yürürken bakan ve laf atan erkeklerin kendilerine zarar verebileceği düşüncesiyle yaptıkları talepleri uygun görülmedi.

Kadınlardan 26'sı 6 ay olan sürenin dolmasının ardından uzatılması için mahkemeye başvurarak kullanmaya devam etti. 9 kadın başka şehirlere taşındığı için, bir kadın da eşi öldüğü için kullanmayı bıraktı.

Panik butonu projesi uygulamaya geçer geçmez kadına yönelik şiddet olaylarında büyük bir düşüş yaşandı. butonu kullanan 36 kadının hiçbiri bu süreçte şiddet olayına maruz kalmadı.

Cinsiyet değiştirdikten sonra pembe nüfus kağıdı çıkartıp evlenen ve şiddet gördüğünü öne sürerek panik butonu alan transseksüel Öykü Evren, çantasında taşıdığı butona yanlışlıkla bastı. Daha önce şiddet gördükleri için evlerinden dışarı çıkmaya korkar hale gelen kadınlar panik butonu ile birlikte tekrar rahat bir şekilde dolaşmaya başladılar. Panik butonu alan 6 kadın iş hayatına geri dönerek çalışmaya başladı. Bir emniyet yetkilisi, "Şiddet uygulayan eş ya da sevgili için panik butonu caydırıcı oldu. Şiddette maruz kalan kişiye mahkeme kararı ile panik butonu verildiği şiddeti uygulayan kişiye bildiriliyor. Böylece o kişi yakalanacağını bildiği için eşine veyahut sevgilisine yaklaşmaya çekiniyor" dedi.