Panik alımlarıyla Çin'de iki haftalık, dünyanın geri kalanında bir haftalık bakır stoku kaldı

Koronavirüs salgınında talebinin azalmasıyla düşük seviyelere gerilen, ardından hızla yükselişe geçen bakır fiyatları Londra ve Şangay’da son haftaların en yüksek seviyesinden işlem görüyor.

Dünya’dan Evrim Küçük’ün haberine göre, arzın talebi karşılamayacağı endişesiyle başlayan panik alımları sonucu analistlere göre Çin’de iki haftalık, dünyanın geri kalanında ise bir haftalık bakır stoku kaldı.

Fiyatı bir anda yüzde 50 arttı

Bakırın tonu Londra Metal Borsası’nda (LME) yıla 6.165 dolar seviyesinde başladıktan sonra COVID-19 pandemisiyle mücadelede alınan tecrit tedbirlerinin ekonomiye verdiği hasar nedeniyle mart ayında 4.617 dolara kadar gerilemişti. Ancak ekonomik toparlanmaya paralel olarak talebin artması, buna karşın pandemi nedeniyle madenlerde arzın yavaşlaması fiyatlarda ralliye neden oldu.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın enflasyon stratejisi değişikliğine dair yorumların da etkisiyle bakır fiyatları yılın dip seviyesinden bu yana 2.311 dolar yani yüzde 50 artarak Londra’da 6.728 dolara yükseldi.

İki haftalık stok kaldı

Küresel bakır stoku marttan temmuz sonuna kadarki dönemde yüzde 40’tan fazla azalarak 600 bin tonun altına indi. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası (SHFE) depolarında bakır stokları geçtiğimiz hafta 2 bin 180 ton azalarak 170 bin tona geriledi. Londra’da ise stoklar, 2007'den bu yana en düşük seviye olan 97.900 tona geriledi.

Çin, dünyadaki bakır tüketiminin yarısından fazlasını gerçekleştiriyor. Metal ve mineral araştırma şirketi Roskill’e göre Çin’de bakırla ilgili panik alımları yaşanıyor. Ülkede ancak iki haftalık tüketime yetecek stok kaldığı belirtiliyor. Dünyanın geri kalanında ise sadece bir haftalık tüketimi karşılayacak stok olduğu kaydediliyor. 2020’de madenlerin arzında 750 bin-1 milyon ton düşüş yaşanabileceği tahmin ediliyor.

Roskill, hızıyla birçok kesimi şaşırtan bakır rallisinin süreceğini belirtiyor.