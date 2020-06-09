Pangolin, Çin'in geleneksel ilaç listesinden çıkarıldı

Çin, dünyada en çok ticareti yapılan vahşi memeli hayvanlardan pangolinlerin nüfusunu koruma çabaları kapsamında 2020 geleneksel ilaç listesinden "pangolin pullarını" çıkardı.

Çin Komünist Partisi'nin resmi yayın organlarından Global Times gazetesinde yer alan habere göre, Çin Farmakopesi'nde bu yıl pangolinler geleneksel ilaç listesine dahil edilmedi.

Pekin yönetiminin bu adımı, 5 Haziran'da pangolinleri koruma seviyesini yükseltmesinin ardından geldi.

Çinli yetkililer, kaçak avcılık nedeniyle risk altında bulunan pangolinlerin nüfusunu koruma ve kurtarma çabalarını güçlendirmek için bu adımın atıldığını kaydetti.

Karıncayiyen türüne ait pangolinler, Asya kıtası genelinde yasa dışı ticarete konu oluyor. Çin'de geleneksel ilaç yapımı için kullanılan pangolinlerin pullarında keratin maddesi bulunuyor. Pangolinler, çeşitli hastalıklara iyi geldiği iddiasıyla Vietnam ya da Çin'de yüksek fiyatlara satılıyor.

Güney Çin Tarım Üniversitesi'nden araştırmacıların şubatta yaptığı bir çalışmada, pangolinlerden alınan bir virüs ile yeni tip Koronavirüs (Covid-19) arasında yüzde 99'luk bir genetik eşleşme keşfedilmişti.