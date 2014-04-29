'Öcalan yakalanınca istifa etmek zorunda kaldım'

Yunanistan'ın eski dışişleri bakanlarından Theodoros Pangalos, Abdullah Öcalan'ın 1999'da Kenya'da yakalanmasıyla sonuçlanan süreçte "uluslararası teröre yataklık yaptığı" gerekçesiyle ABD'nin baskıları sonucunda görevinden ayrılmak zorunda kaldığını söyledi.

Abdullah Öcalan'ın, Kenya'da yakalanmasıyla sonuçlanan süreçle ilgili özel bir televizyon kanalına konuşan Pangalos, ABD'nin, o dönemde kendisinin "bir bakan olarak uluslararası teröre yataklık yaptığı" iddiasıyla Simitis hükümetine baskı yaptığını ifade ederek, bu nedenle görevinden istifa etmek zorunda kaldığını belirtti.

Pangalos, daha önce yaptığı açıklamalarında ise ABD'nin Öcalan olayındaki rolü nedeniyle Yunanistan ile ilişkilerini 5 yıl süreyle askıya aldığını ve kendisine de "ajan" muamelesi yaptığını belirterek, Bill Clinton'un yerine George Bush'un Başkan olmasıyla bu durumun değiştiğini ifade etmişti.

İki yıl önce aktif politikadan çekildiğini açıklayan 76 yaşındaki Pangalos, 1999'da Öcalan'ın yakalanmasının ardından Başbakan Kostas Simitis tarafından görevden alınmıştı.

Yunanistan'da renkli kişiliği ve sözünü sakınmayan tarzı nedeniyle her zaman gündemde kalmayı başaran Pangalos, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada, dışişleri bakanı olduğu dönemde Yunan istihbaratının (EYP) ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ni dinlediğini ileri sürmüştü.

Pangalos, daha önce de ekonomik krizle ilgili dijital olarak internetten yayımladığı "Paraları hep birlikte yedik" adlı kitabıyla gündeme gelmişti.