T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Öcalan yakalanınca istifa etmek zorunda kaldım'

Yunanistan'ın eski dışişleri bakanlarından Theodoros Pangalos Abdullah Öcalan'ın yakalanmasının ardından ABD'deki Clinton yönetiminin kendisine baskı uyguladığını belirtti

29 Nisan 2014 03:38

Yunanistan'ın eski dışişleri bakanlarından Theodoros Pangalos, Abdullah Öcalan'ın 1999'da Kenya'da yakalanmasıyla sonuçlanan süreçte "uluslararası teröre yataklık yaptığı" gerekçesiyle ABD'nin baskıları sonucunda görevinden ayrılmak zorunda kaldığını söyledi.

Abdullah Öcalan'ın, Kenya'da  yakalanmasıyla sonuçlanan süreçle ilgili özel bir televizyon kanalına konuşan  Pangalos, ABD'nin, o dönemde kendisinin "bir bakan olarak uluslararası teröre  yataklık yaptığı" iddiasıyla Simitis hükümetine baskı yaptığını ifade ederek, bu  nedenle görevinden istifa etmek zorunda kaldığını belirtti. 

Pangalos, daha önce yaptığı açıklamalarında ise ABD'nin Öcalan  olayındaki rolü nedeniyle Yunanistan ile ilişkilerini 5 yıl süreyle askıya aldığını ve kendisine de "ajan" muamelesi yaptığını belirterek, Bill Clinton'un  yerine George Bush'un Başkan olmasıyla bu durumun değiştiğini ifade etmişti. 

İki yıl önce aktif politikadan çekildiğini açıklayan 76 yaşındaki  Pangalos, 1999'da Öcalan'ın yakalanmasının ardından Başbakan Kostas Simitis  tarafından görevden alınmıştı. 

Yunanistan'da renkli kişiliği ve sözünü sakınmayan tarzı nedeniyle her  zaman gündemde kalmayı başaran Pangalos, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada,  dışişleri bakanı olduğu dönemde Yunan istihbaratının (EYP) ABD'nin Ankara  Büyükelçiliği'ni dinlediğini ileri sürmüştü. 

Pangalos, daha önce de ekonomik krizle ilgili dijital olarak  internetten yayımladığı "Paraları hep birlikte yedik" adlı kitabıyla gündeme  gelmişti. 

ETİKETLER

theodoros pangalosabdullah öcalanistifa

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24