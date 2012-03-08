T24 LogoT24 Logo
Dünya

Panetta: Suriye'de askeri seçenek de masada

ABD Savunma Bakanı Suriye'ye askeri müdahalenin de görüşüldüğünü açıkladı

08 Mart 2012 12:37

 

T24 - ABD Savunma Bakanı Leon Panetta, Suriye konusunda, askeri seçenekler de dahil olmak üzere tüm seçeneklerin gözönünde bulundurulduğunu açıkladı.

Senato Silahlı Hizmetler Komitesinin Suriye konulu oturumunda senatörlerin sorularını yanıtlayan Panetta, askeri bir seçenek için hukuki temellerin açık ve askeri gücün sınırlarının da belli olması gerektiğini vurguladı.

Ancak Panetta, şu an için Suriye'ye Amerikan askeri göndermenin zamanı olmadığını ifade etti ve tek yanlı bir çözümün bir anlam ifade etmediğini vurguladı.

ABD Savunma Bakanı, yakından izlemeye devam ettikleri Suriye'deki durumun uluslararası bir yanıtı gerektirdiğini belirtti.

Panetta, ABD'nin hala diplomatik bir çözüm arayışı içinde olduğunun altını çizdi.

Cumhuriyetçi Senatör John McCain bir süre önce Suriye'ye hava saldırısı düzenlenmesi çağrısında bulunmuştu

Washington halihazırda BM Güvenlik Konseyi'ne sunulacak ve Suriye'de şiddeti sona erdirmeye yönelik yeni bir karar tasarısını şekillendirmeye çalışıyor.

Rusya ve Çin önceki iki karar tasarısını denge gözetmedikleri gerekçesiyle reddetmiş, tasarıda sadece Suriye hükümetinin saldırılarına son vermesine yönelik bir ifadeye yeşil ışık yakmıştı.

BM'nin eski Genel Sekreteri Kofi Annan, Cumartesi günü BM ve Arap Birliği'nin ortak heyetiyle beraber Suriye'nin başkenti Şam'da yetkililerle bir araya gelecek.

 

ETİKETLER

ABD Savunma BakanıPanettaSuriye

İlgili Haberler

Obama: Suriye'ye askerî operasyon hata olur

Obama, Esad'ın devrileceğini ancak ABD'nin bunu müttefikleriyle işbirliği içinde Suriye'yi siyasî ve ekonomik olarak tecrit ederek yapacağını belirtti.

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24