Panetta: Suriye'de askeri seçenek de masada

T24 - ABD Savunma Bakanı Leon Panetta, Suriye konusunda, askeri seçenekler de dahil olmak üzere tüm seçeneklerin gözönünde bulundurulduğunu açıkladı.

Senato Silahlı Hizmetler Komitesinin Suriye konulu oturumunda senatörlerin sorularını yanıtlayan Panetta, askeri bir seçenek için hukuki temellerin açık ve askeri gücün sınırlarının da belli olması gerektiğini vurguladı.

Ancak Panetta, şu an için Suriye'ye Amerikan askeri göndermenin zamanı olmadığını ifade etti ve tek yanlı bir çözümün bir anlam ifade etmediğini vurguladı.

ABD Savunma Bakanı, yakından izlemeye devam ettikleri Suriye'deki durumun uluslararası bir yanıtı gerektirdiğini belirtti.

Panetta, ABD'nin hala diplomatik bir çözüm arayışı içinde olduğunun altını çizdi.

Cumhuriyetçi Senatör John McCain bir süre önce Suriye'ye hava saldırısı düzenlenmesi çağrısında bulunmuştu

Washington halihazırda BM Güvenlik Konseyi'ne sunulacak ve Suriye'de şiddeti sona erdirmeye yönelik yeni bir karar tasarısını şekillendirmeye çalışıyor.

Rusya ve Çin önceki iki karar tasarısını denge gözetmedikleri gerekçesiyle reddetmiş, tasarıda sadece Suriye hükümetinin saldırılarına son vermesine yönelik bir ifadeye yeşil ışık yakmıştı.

BM'nin eski Genel Sekreteri Kofi Annan, Cumartesi günü BM ve Arap Birliği'nin ortak heyetiyle beraber Suriye'nin başkenti Şam'da yetkililerle bir araya gelecek.