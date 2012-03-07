Obama: Suriye'ye askerî operasyon hata olur

T24 - Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama, bu yıl düzenlediği ilk basın toplantısında, Suriye'ye bir askerî operasyon düzenlemelerinin söz konusu olmadığını söyledi.

Suriye'deki durumu 'işler acısı' diye tanımlayan Obama, Devlet Başkanı Beşar Esad'ın devrileceğini ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin bunu müttefikleriyle işbirliği içinde Suriye'yi siyasî ve ekonomik olarak tecrit ederek yapacağını belirtti.

Beyaz Saray'da düzenlene basın toplantısında Obama, ülkesinin Suriye'ye tek başına bir askerî operasyon düzenlemesinin hata olacağını belirtti ve bunun, kimi çevrelerin savunduğunun aksine, soruna kolay bir çözüm olmayacağını savundu.

Libya'ya düzenlenen operasyonlara benzer bir girişimin Suriye için de yapılması gerektiği yönündeki çağrılar konusunda Obama, Suriye'deki durumun daha karmaşık olduğunu ve uluslararası toplumda da Libya'da olduğu gibi bir görüş birliği bulunmadığını kaydetti.

Barack Obama, Suriye konusunda 'barışçı bir çözüm' arayışını sürdüreceğini ve Beşar Esad'ın görevini bırakması için baskıyı arttıracağını belirtti.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Obama, İran konusundaki sorulara yanıt olarak da, Tahran yönetimine karşı daha sert bir tutum alınması gerektiğini söyleyenlerin savaşın ağır bedelini unuttuklarını söyledi ve bu söylemlerin sorunu çözmekten çok siyasî amaçlı olduğunu savundu.

Obama, İran konusundaki krizi barışçı yollarla çözmek için bir fırsat olduğunu, Tahran'a uygulanan yaptırımların etkisini göstermesi için biraz zaman tanınması gerektiğini vurguladı.