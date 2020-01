-Panetta: Hazırlıklıyız WASHINGTON (A.A) - 19.01.2012 - ABD Savunma Bakanı Leon Panetta, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatma tehdidine yönelik özel bir düzenlemeye gitmediklerini belirterek, böyle bir girişime karşı koymaya zaten hazırlıklı olduklarını bildirdi. Panetta, ABD Savunma Bakanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, ''İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatma tehditleri karşısında, ABD'nin bölgedeki birliklerinde bir düzenlemeye gidip gitmediğine'' dair soruyu yanıtladı. ABD ordusunun Ortadoğu'da barışın korunmasına yardım etmek için bölgede devamlı olarak güçlü mevcudiyetini sürdürdüğünü ifade eden Panetta, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatma tehdidine yönelik özel bir düzenlemeye gitmediklerini, çünkü böyle bir girişime karşı koymaya zaten hazırlıklı olduklarını belirtti. Panetta, ''Tabii ki her türlü senaryoya karşı hazır olmak için hazırlıklarımızı her zaman yaparız. Ancak bu konuda (İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatma tehdidi) bu aşamada herhangi bir özel adım atmıyoruz. Neden? Çünkü açık söylemem gerekirse, şu anda bu konuyla mücadele etmeye tamamen hazırlıklıyız'' dedi. İki ülke arasında diplomasinin galip çıkacağını umduğunu belirten Panetta, ''Diyalog kurabilmek için iki tarafın da mevcudiyeti gerekir ve bunun için biz niyetimizi her zaman ortaya koyduk. Ancak bölgeye yönelik tehditleri, sergiledikleri bazı eylemler konusunda, eğer mecbur kalırsak askeri karşılık vermeye de hazırlıklı olacağımızı her zaman net biçimde ortaya koyduk'' diye konuştu.