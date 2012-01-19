T24 LogoT24 Logo
Dünya

Panetta: Hazırlıklıyız WASHINGTON (A.A)

19 Ocak 2012 09:18

-Panetta: Hazırlıklıyız WASHINGTON (A.A) - 19.01.2012 - ABD Savunma Bakanı Leon Panetta, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatma tehdidine yönelik özel bir düzenlemeye gitmediklerini belirterek, böyle bir girişime karşı koymaya zaten hazırlıklı olduklarını bildirdi.  Panetta, ABD Savunma Bakanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, ''İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatma tehditleri karşısında, ABD'nin bölgedeki birliklerinde bir düzenlemeye gidip gitmediğine'' dair soruyu yanıtladı. ABD ordusunun Ortadoğu'da barışın korunmasına yardım etmek için bölgede devamlı olarak güçlü mevcudiyetini sürdürdüğünü ifade eden Panetta, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatma tehdidine yönelik özel bir düzenlemeye gitmediklerini, çünkü böyle bir girişime karşı koymaya zaten hazırlıklı olduklarını belirtti. Panetta, ''Tabii ki her türlü senaryoya karşı hazır olmak için hazırlıklarımızı her zaman yaparız. Ancak bu konuda (İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatma tehdidi) bu aşamada herhangi bir özel adım atmıyoruz. Neden? Çünkü açık söylemem gerekirse, şu anda bu konuyla mücadele etmeye tamamen hazırlıklıyız'' dedi. İki ülke arasında diplomasinin galip çıkacağını umduğunu belirten Panetta, ''Diyalog kurabilmek için iki tarafın da mevcudiyeti gerekir ve bunun için biz niyetimizi her zaman ortaya koyduk. Ancak bölgeye yönelik tehditleri, sergiledikleri bazı eylemler konusunda, eğer mecbur kalırsak askeri karşılık vermeye de hazırlıklı olacağımızı her zaman net biçimde ortaya koyduk'' diye konuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24