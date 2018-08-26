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Panelvan, TIR'a çarptı: 1 ölü

Haber-Kamera: Hüseyin BOZOK/HATAY,(DHA) - HATAY’ın Altınözü ilçesinde park halindeki TIR'a arkadan çarpan panelvanın sürücüsü Kenan Deviren, araçta sıkışarak hayatını kaybetti

26 Ağustos 2018 06:16

Haber-Kamera: Hüseyin BOZOK/HATAY,(DHA) - HATAY’ın Altınözü ilçesinde park halindeki TIR\'a arkadan çarpan panelvanın sürücüsü Kenan Deviren, araçta sıkışarak hayatını kaybetti.
Kaza, gece saatlerinde Apaydın Mahallesi\'nde meydana geldi. Kenan Deviren\'in kullandığı 31 EZ 192 plakalı panelvan, yol kenarında park halindeki TIR\'a arkadan çarptı. Kazada, araç içerisinde sıkışan sürücü Deviren yaşamını yitirdi. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibi, araçta sıkışan Deviren\'e müdahale edemeyince AFAD\'dan yardım istendi. AFAD ekibi tarafından araçtan çıkartılan Devir\'in öldüğü belirlendi. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Hatay Devlet Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü
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- Kaza yerinden görüntü (cep telefonu görüntüsü)

 

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