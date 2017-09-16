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Ekonomi

 Panel radyatörlerde kaliteli şıklık

İstanbul, 16 Eylül (DHA) – Konut ve işyerlerinin vazgeçilmez öğelerinden olan panel radyatörler, mimari tasarıma ve dekorasyona en zor uyum gösteren sabit parçalar olarak biliniyor

16 Eylül 2017 15:58

İstanbul, 16 Eylül (DHA) – Konut ve işyerlerinin vazgeçilmez öğelerinden olan panel radyatörler, mimari tasarıma ve dekorasyona en zor uyum gösteren sabit parçalar olarak biliniyor. Genellikle tek bir renk ve tipte üretilmeleri, yerlerinin değiştirilememesi, eşyalarla uyum şansının olmaması gibi nedenlerle panel radyatörler evlerin estetikten uzak bir objesi olarak görülüyor. Oysa farklı panel radyatör tercihi ile mekanlara derinlik ve bütünlük katmak, tasarımda zevkli bir dokunuş yakalamak mümkün.
Sayısız şık tasarım, ölçü ve bağlantı seçeneği
Dünyanın en büyük kapasiteli panel radyatör üreticisi olan Termo Teknik’in Çorlu’da 100 bin metrekare üzerine kurulu modern tesislerinde üretilen panel radyatörleri verimlilikleri, sıra dışı tasarımları, çeşitliliği ve uygulama kolaylığı ile dikkat çekiyor. Termo Teknik’in dekoratif panel radyatör serisi, kendilerine has modern ve şık tasarımları ve farklı ebat seçenekleriyle beş binin üzerinde seçenek sunuyor.
Tamamı Termo Teknik’in Çorlu’daki üretim tesislerinde üretilen Termo Teknik panel radyatörler, tüm bu çeşitlilik ve kaliteleri sayesinde 50’den fazla ülkeye ihraç ediliyor.
Termo Teknik’in Çorlu’daki modern üretim tesislerinde yüksek ısıl verim ve kalite standardı gözetilerek üretilen panel radyatörler, yepyeni bir estetik bir boyutun yanında sıkı bir test aşamasından geçiyor. Normalde 8 bar ve altında çalışması beklenen panel radyatörlerin her biri, Termo Teknik üretim tesislerinde uluslararası EN 442 & BS EN ISO 9001 standardında üretilerek 13 bar’a kadar basınç testine tabi tutuluyor.
Termo Teknik radyatörleri yüksek ısıl verimi sunan tasarımları sayesinde, verim kaybını minimuma indiriyor. Profesyonel teknik tasarımları ise tüketiciye uzun yıllara yayılan kullanım ömrü sunuyor. Termo Teknik tesislerinde üretilen tüm panel radyatörler, kalitesinin bir göstergesi olarak 10 yıllık garanti belgesi ile birlikte sunuluyor.

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