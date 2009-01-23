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Kültür-Sanat

'Pandora'nın Kutusu'nun galası yapıldı

'Altın İstridye Ödülü'nü kazanan 'Pandora'nın Kutusu' filminin galası, Beyoğlu Emek Sineması’nda yapıldı

23 Ocak 2009 02:00

56. San Sebastian Film Festivali’nde ‘Altın İstridye Ödülü’nün sahibi olan, Fransız oyuncu Tsilla Chelton, Derya Alabora, Onur Ünsal ve Övül Avkıran’ın rol aldığı ‘Pandora’nın Kutusu’ filminin galası, Beyoğlu Emek Sineması’nda yapıldı.

Filmde, Karadeniz Bölgesi’nde yaşayan annelerinin kaybolduğunu öğrenen üç kardeşin hikayelerini anlatılırken, son zamanlarda gittikçe artan aile içindeki bölünmelere işaret ediliyor. Filmin yönetmeni Yeşim Ustaoğlu galada yaptığı konuşmada, “Öncelikle bana bu filmi yapmam konusunda ilham kaynağı olan aileme ve Fethi Naci’ye teşekkür ederim” dedi.
Sağlık nedenleriyle İstanbul’a gelemeyen, ‘Pandora’nın Kutusu’nun 90 yaşındaki Fransız başrol oyuncusu Tsilla Chelton galaya özel bir mesaj gönderdi. Chelton, mesajında “Bu film sayesinde olağanüstü bir şehri ve harika bir ülkeyi keşfetmiş oldum” dedi. Chelton mesajını “Umarım bu filmi, ben ve onu en iyi film ödülüne layık gören San Sebastian Film Festivali jürisi kadar siz de seversiniz. Yaşasın Türkiye, yaşasın Fransa!” sözleriyle noktaladı.

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