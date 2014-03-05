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Kültür-Sanat

Pandora Kitabevi kapanıyor

Beyoğlu'nun simge kitabevlerinden Pandora, kapanma tehlikesiyle karşı karşıya

05 Mart 2014 14:06

Beyoğlu’ndaki butik kitabevi Pandora, bulunduğu binanın otele çevrilecek olması nedeniyle kapanıyor.

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, Pandora Kitabevi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre binayı satın alan Taksim Hill Otel, binada bulunan Pandora Kitabevi’nin şubesini tahliye edip, binayı mühürletmek istiyor.

Pandora Kitabevi, Twitter hesabından kendilerine yardımcı olacak avukat aradıklarını da şu ifadelerle duyurdu: “Taksim’deki 23. yılımızda Taksim Hill Oteli bulunduğumuz binayı satın aldı, uzlaşma önerimizi reddetti. Taşınma parası olarak 4 bin TL teklif etti. Taksim bölgesinin simgeleri yok ediliyor. Pandora tahliye davasına bakacak, hâkimin karşısında duracak avukat arkadaşların bizimle irtibata geçmesini rica ediyoruz.”

İstiklal Caddesi’ne çıkan Büyükparmakkapı ve Hasnun Galip sokaklarının köşesindeki binada 4 kitapçı bulunuyor. Beyoğlu’nun en eski kitapçılarından Pandora’nın yabancı yayınlar satan dükkânı da bu binada yer alıyor.

 

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