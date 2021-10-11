Pandora belgelerini yazan Dilipak: Siyaset ve sermaye bu pislikten arınmadan kimseye rahat yok

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, dünyanın dört bir yanından ülke liderleri, politikacı, iş insanı ve sanatçıların vergiden kaçınmak için kullandığı, 14 offshore hizmet sağlayıcısı ve hukuk firmasının sızıntısı olan Pandora belgelerini değerlendirdi.

Sürecin WikiLeaks ile başlayıp Panama ve Pandora belgeleriyle devam ettiğini yazan Dilipak, sızdırılan belgelerdeki bilgilerin aslında bilindiğini kural gereği, kural gereği bir hacker grubu tarafından ele geçirildiğini yazdı. Dilipak bilgilerin kamuoyu ile paylaşılmasının ardından asıl işin ondan sonra başladığını belirterek şöyle devam etti: Bir takım kişiler ve kuruluşlar deşifre edilmiştir. Bu tam bir keriz avlama taktiğidir. Bu açıklamalardan önce ülkelerde yolsuzluk istatistikleri yayınlanır, ‘temiz eller operasyonları’ için talep oluşturulur. Birilerinin paralarını Offshore’lere kaçırması sağlanır. Artık bu iş daha kolay. BitCoin var. Zaten minareyi çalan kılıfını hazırlamıştır. Oyun başlar. Oyun ‘Tavşana KAÇ / Tazıya TUT’ oyunudur. Aslında bu oyunda herkes figürandır. Asıl oyun kuran hiç ortada gözükmez.”

Dilipak, ismi açıklananların “yem ve kurban” olduğunu bilgilerin hiçbir zaman bütünüyle açıklanmadığını belirterek “Muhalefet iktidarın üzerinde baskı oluştursun diye, iktidara yakın tepe isimlerin adı dolaştırılır ortalıkta. Ve ardından yurt dışına çıkarttığınız paralara blokaj konur. Siz giderseniz, zaten ya uyuşturucu, ya terör örgütleri ya da kara para ile ilişkilendirildiğiniz için tutuklanabilirsiniz. Pahalı ve etkili bir hukuk bürosu ile anlaşmak zorundasınız ve muhtemelen o hukuk bürosu da size ‘önerilmiştir’!? Kendi ülkenizde aklanmanız zor. Mecburen dışarıdakilerle anlaşmak zorunda kalırsınız. Dışarıdaki paralarınızdan vazgeçmek zorunda kalabilirsiniz. Kabul etmezseniz, artık bir yere gidemezsiniz ve o paraları da çekemezsiniz” dedi.

Dilipak şöyle devam etti:

"Panama belgelerinden WikiLeaks’a, oradan Pandora belgelerine aslında oynanan şeytani bir oyun var. Siyaset iktidarı ve muhalefeti ile medya her rengi ile bürokrasi tüm dünyada, büyük ölçüde yargısı, askeri, polisi, istihbaratı, sivil toplumu, ruhbanları ve cemaat yapıları ile bu pisliğe bulanmış durumda.

Siyaset ve sermaye bu pislikten arınmadan kimseye rahat yok. Belki bu gayya kuyusundan ilk kurtarılması gereken, yargı, polis ve istihbarattır. Siyasetin de eş zamanlı aklanması gerek. Yoksa bu ateş herkesi yakar. ‘İçimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden bizi helak eder misin Allah’ım’”

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