Pandora Belgeleri'ni yazan Yeni Akit yazarı: Dün olduğu gibi bugün de bazı hükümet başkanları ile onlara yakın çevreler ülkenin önemli gelir kaynaklarını kendilerine tahsis etmekte ve servetlerini kaçırmakta

Yeni Akit yazarı Mehmet Koçak, ‘Wikileaks ve Pandora Belgeleri’ni değerlendirdiği bugünkü yazısında belgelerde ismi geçen büyük ihaleleri alan holdinglere değinmeden zimmet suçunu dün olduğu gibi bugün de bazı devlet ve hükûmet başkanları ile onlara yakın çevrelerin bu suçu işlediklerinin ve de işlemekte oldukları gerçekliğinin bulunduğunu belirterek "Ülkenin önemli gelir kaynaklarını kendilerine tahsis etmekte ve edindikleri servetleri halkın gözünden ve ülkeden kaçırarak dış ülkelere naklettikleri artık sır değildir” dedi.

Son açıklanan Pandora Belgelerinde ismi geçen hükûmetten büyük ihaleler alan iş insanlarına değinmeden belgelerde ismi geçen yabancı devlet başkanları ile ‘FETÖ’den tutuklu bulunan eski AKP milletvekili İlhan İşbilen ve eşi, Mehtap Eğitim Vakfı’nın kurucularından Nebahat Evyap İşbilen’e yer veren Koçak, "Devlet sırrı olarak adlandırılanların yanında yönetici ve yönetim kadrolarının da bazı özel sırları, gizli ilişkileri olabilir. Yeter ki devlet ve milletin, hak ve hukuku gözetilsin.Yeter ki, bu ilişkiler üzerinden elde edilen ülke ve millete ait gelirlerden, kendi zimmetine geçirme olmasın. Çünkü bu suçtur.

Maalesef ki dün olduğu gibi bugün de bazı devlet ve hükûmet başkanları ile onlara yakın çevreleri bu suçu işlemiş ve de işlemekte de olduğu bir gerçektir.

Ülkenin önemli gelir kaynaklarını kendilerine tahsis etmekte ve edindikleri servetleri halkın gözünden ve ülkeden kaçırarak dış ülkelere naklettikleri artık sır değildir.

Emperyalist ülkeler, bu devlet ve hükümet başkanları ile yakın çevrelerinin gizli ilişkiler bilgi ve belgesine ulaşır. Bu gizli ve karanlık ilişkileri ifşa etme, sızdırma, servis etme tehditlerinde bulunurlar.” diye yazdı.

‘Wikileaks Belgeleri’nin emperyalist ülkelerinin operasyonu olduğunu yazan Koçak, Şimdi ise yayınlanmaya başlayan ‘Pandora Belgeleri’ bilgi ve belgeler ‘Wikileaks Belgeleri’nden çok daha fazla ve çok daha etkili olacağı anlaşılmaktadır” dedi.

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