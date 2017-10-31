Pandomim sanatçısına önce gürültü cezası ardından haciz kararı (2)

CEZAYI BAŞKAN ÖDEYECEK

Karşıyaka Belediye Başkanı CHP\'li Hüseyin Mutlu Akpınar, pandomim sanatçısına kesilen cezayı kendisinin ödeyeceğini söyledi. Başkan Akpınar, \"Borcun, sanatçı kardeşimize ait olduğunu öğrendiğim anda icra takibini durdurdum. Arkadaşımıza destek olmak ve hatayı düzeltmek adına borcu ben ödeyeceğim\" dedi.

Karşıyaka Belediye Başkanı Akpınar, pandomim sanatçısı İlker Kılıçer hakkında kendisinden önceki dönemde yazılan cezanın borcu nedeniyle başlatılan icra takibini durdurduğunu söyledi. Sanata ve sanatçıya destek verdiğini, Kılıçer\'in borcunu kendisinin ödeyeceğini belirten Başkan Akpınar, \"Bizim dönemimizden önce, beş yıl önce kesilen bir ceza ile ilgili gelir birimindeki arkadaşlarımız isme yönelik çalışma başlatmış ve rutin bir işlem olarak borcun tahsilini öngörmüş. Borcun, sanatçı kardeşimize ait olduğunu öğrendiğim anda icra takibini durdurdum. Arkadaşımıza destek olmak ve hatayı düzeltmek adına borcu ben ödeyeceğim. Sanata ve sanatçıya en çok destek veren belediyenin başkanı olarak İlker Kılıçer’e yurt içi ve yurt dışı çalışmalarında da destek olabileceğimizi iletmek isterim\" diye konuştu.



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