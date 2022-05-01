Pandemiyle geçen iki yılın ardından 1 Mayıs tekrar alanlarda kutlanıyor: "Başka bir düzen tek adamın değil üretenlerin yönetmesidir"

T24 Haber Merkezi

Pandemiyle geçen iki yılın ardından 1 Mayıs İşçi Bayramı bu yıl Türkiye'nin dört bir yanında kutlanıyor.

1 Mayıs İşçi Bayramı için Maltepe miting alanında toplanan sendikalar, emek örgütleri, siyasi partiler ve işçiler kortej yürüyüşlerini tamamladı. Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül'ün de içinde olduğu tekne Maltepe'ye yanaştırılmadı.CHP Adalar İlçe Başkanı Ali Ercan Akpolat, kıyıya yüzerek ulaştı.Özlem Gürses ve Bülent Parlak'ın sunumu ile başlayan 1 Mayıs programında Bandista grubunun ardından sahneye Ruhi Su Dostlar Korosu çıktı. Korodakiler şarkılarını söylerken ellerinde "Gezi Onurumuzdur" dövizleri tuttu.

Ardından DİSK Başkanı, "Hayatta kalmak için, bu düzeni değiştirmek için hep birlikte mücadele veriyoruz. Bu meydanda zamları hayır diyenler var, açlık sınırının altına gerileyen asgari ücretin artırılması için mücadele verenler var. Bu meydanda her türlü eşitsiziliğe karşı eşitlik talebiyle mücadele eden, artan şiddete rağmen bir gece yarısı çıkarılan kararnameyle çıkılan İstanbul Sözleşmesi’ne sahip çıkan kadınlar var." diyerek alandakilere seslendi.Arzu Çerkezoğlu şöyle devam etti:

"Bu düzeni birlikte değiştireceğiz. Başka bir düzen, ayakların baş olmasıdır. Evet tek adamın değil üretenlerin yönetmesidir. Başka bir düzen Emeğin Türkiyesi’dir."

Gezi davasından tutuklananlardan mesaj: Zulme karşı direneceğiz, birlikte kazanacağız

Gezi davasında 18 yıl hapis cezası alan ve tutuklanan Mücella Yapıcı, Can Atalay ve Tayfun Kahraman'ın Silivri ve Bakırköy'den Maltepe'deki miting alanına mesaj yolladı. Mesajda, "1 Mayıs'ı, Taksim'de kutlayacağımız günlerde hep birlikte olacağız, zulme karşı direneceğiz, birlikte kazanacağız” ifadesi kullanıldı.

Ankara’da 1 Mayıs’a Tandoğan ev sahipliği yaptı

Ankara’da emekçilerin adresi Tandoğan Meydanı oldu. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar kutlamalara katılan isimler arasındaydı. Mücella Yapıcı, Can Atalay ve Tayfun Kahraman’ın mesajları Ankara’da da okundu.

İzmir’de 1 Mayıs on binlerce kişinin katılımıyla kutlandı: "Ey muktedirler, korkun bizden"

İzmir' de, 1 Mayıs İşçi Bayramı on binlerce kişinin katılımıyla kutlandı. Cumhuriyet Meydanı'nda toplanıp Gündoğdu Meydanı'na yürüyen işçiler, "Yaşasın 1 Mayıs" sloganı attı. Kutlamalara katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Ey muktedirler, korkun bizden. Açlığımızdan, dürüstlüğümüzden, aşkımızdan korkun. Sel gibi büyüyen dayanışmamızdan korkun. Ey kendini hükümdar sananlar, Mumculardan korkun, Denizlerden korkun, Ali İsmail Korkmazlardan korkun, ağaçlardan korkun, Gezi'den korkun, 1 Mayıs'tan korkun. Bu düzeni topla tüfekle değil, hakkımızla, vicdanımızla yıkacağız" dedi.

Diyarbakır’da 1 Mayıs kutlamasında Mızraklı'nın mesajı okundu

1 Mayıs için Diyarbakır'da toplanan sendikalar ve siyasi partiler kortej halinde alana girdi. Kutlamalarda tutuklu Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Selçuk Mızraklı'nın mesajı okundu.

Mızraklı mesajında, “Kapitalist modernitenin bizleri sarmalayıp boğmaya çalıştığı bir dönemde, insani temel ölçülerimizden biri olan emekle, değerlerimizi koruyup mücadele etmekteyiz. İnsana ve onun ortaya çıkardığı emeğe saldırılar pervasızca devam etmektedir. Böylesi bir dönemde demokratik modernite de ısrar eden, tarafını belli eden, cesaretle ve azimle emeğin mücadelesini sürdüren herkesi saygıyla selamlıyorum. Emekleriyle dünyamızı şekillendiren emekçilerin 1 Mayıs işçi bayramını kutluyor, özgür ve eşit bir yaşama olan inancımla bu zorlu mücadele de hepimize başarılar diliyorum.” dedi.

Bursa’da “Her yer Taksim, her yer direniş” sloganı

Gazete Duvar’da yer alan habere göre Bursa 1 Mayıs’ında yürüyüş kortejine Türk-İş katılmadı. Türk Metal’in sosyal tesislerinde basın açıklaması yapan Türk-İş, mitinge katılmama gerekçesi olarak salgını gösterdi. Yürüyüşün başı ile sonu arasında yaklaşık bir kilometrelik mesafe ölçüldü. Sendika ve siyasi partiler, geçtiğimiz günlerde tepkiye neden olan Gezi Davası’nı da unutmadı. Altıparmak’ta “Her yer Taksim her yer direniş” sloganı atıldı.

Gaziantep’te işçiler: Bizim olan ne varsa sizden tek tek alacağız

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Antep Balıklı Parkı’nda yapılan açıklama ile başladı. DİSK, KESK, TMMOB ve TTB öncülüğündeki 1 Mayıs kutlamalarına BİR-TEK SEN, EMEP, HDP, TKP, TİP ve SOL Parti temsilcileri, işçiler ve halk da katılım gösterdi. Açıklamada, “Antep’te yurttaşlar bayat ekmeğe muhtaç edilirken, kentin asalak sermayesi avuçlarını kaşıyor. Mesele patronların çıkarı olunca en önde giden kentin yöneticileri, söz konusu işçilerin hakları olunca kapıları kapatıyor. Emekçi halklar en temel geçimini bile sağlayamaz durumda. Bizler düzenin gerçek sahiplerine ve onların temsilcilerine karşı sesleniyoruz: Bizim olan ne varsa sizden tek tek alacağız” denildi.