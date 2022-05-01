Pandeminin ardından ilk Beyaz Saray Muhabirler Yemeği gerçekleşti: Biden esprili konuşma yaptı, Trevor Noah sahne aldı

ABD’de Beyaz Saray Muhabirler yemeği, pandemiden sonra ilk kez gerçekleşti. Komedyen Trevor Noah’ın sahne aldığı gecede ABD Başkanı Joe Biden da geleneğe uygun bir biçimde esprili bir konuşma gerçekleştirdi.

The Washington Post’un aktardığı habere göre, Washington basını ve siyasi çevresi, Beyaz Saray’da pandamı nedeniyle iki yıl gerçekleşemeyen geleneksel yemek için bir araya geldi.

Covid önlemi olarak yemek bölümüne katılmayan ABD Başkanı Joe Biden, 14 dakika süren esprili bir konuşma gerçekleştirdi. Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın bu yemeklere katılmadığını hatırlatan ABD Başkanı Biden, “Korkunç bir veba ve iki yıl pandemi yaşadık” dedi.

Yemeğe katılırken ülkeye pandeminin atlatıldığı mesajını verdiğini söyleyen Biden, sıklıkla aşı karşıtlarını yayına davet eden Fox News’a sataşarak “Eğer dışarı çıkmanın güvenli olup olmadığını düşünüyorsanız, Fox News muhabirinize danışın. Hepsi buradalar, aşılı bir şekilde” dedi.

Daily Show sunucusu Trevor Noah, Biden’ın ardından sahneye çıktı.

2 bin 600 kişinin davet edildiği etkinlikte siyasetçiler ve gazetecilerin yanı sıra reality yıldızı Kim Kardashian, sevgilisi komedyen Pete Davidson, oyuncu Drew Barrymore gibi isimler de yer aldı.