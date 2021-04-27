Pandemiden dolayı işsiz kalan müzisyenler Ramazan davulcusu oldu

İzmir’in Tire ilçesinde, pandemiden dolayı işsiz kalan ve zor günler geçiren müzisyenler, Ramazan davulcusu oldu.

Koronavirüs nedeniyle mekanlar, düğün salonları kapandı, birçok müzisyen işsiz kaldı. Müzisyenler geçimini sağlamak için çareler ararken İzmir'in Tire ilçesindeki müzisyenlerde davullarını alıp sahur vakti sokağa çıkmaya başladı.

"Kimi zurnasını sattı, kimi klarnetini"

Ramazan davulu işine başlayan kanun sanatçısı Ali Övek, giderlerini karşılamak için arabasını sattığını belirterek, şöyle konuştu:

"Pandemi dolayısıyla mağdur olduğumuz için 2 yıldır Ramazan'da davul çalmaya çıkıyoruz. Geçen yıl işlerimiz biraz daha iyiydi; ama bu sene hepten kötü. 1 yıldan beri bizler müzisyenler olarak çok işsiziz. Mağdur olduk.

Bu dönemde ailelerinden ayrılan, düzeni bozulan arkadaşlarımız var. Bizim gibi mağdur olan birçok aile var. Kimi zurnasını sattı, kimi klarnetini. Bu süreçte ben de geçinebilmek için arabamı sattım. Bu durum dizilere bile konu olmaya başladı.

Yetkililer bir miktar yardımcı oldu; ama o da yetersiz kaldı. Kiralarımız, faturalarımız giderlerimiz devam ediyor. İnsanlar eğlenecekleri zaman hep biz müzisyenleri çağırdılar. Gelin bizi eğlendirin dediler; ama bu zor günlerimizde bizi kimseler aramadı. Ben pandemiden dolayı 2 senedir bu işi yapıyorum. Normal şartlarda davula çıkmıyordum. Geçen yıl Ramazan ayında elimize 700’er lira para geçti. Bu sene de aynı şekilde bir umudumuz var." (İHA)