Pandemide yolcu uçakları durdu, kargo uçakları uçtu; Turkish Cargo en hızlı büyüyen şirket oldu

COVID-19 sonrası dönemde hava kargo taşımacılığında ortaya çıkan kapasite kısıtını inceleyen uluslararası danışmanlık şirketi Kearney, bu süreçte Asya kıtasından Amerika kıtasına taşınan bir kilo hava kargonun fiyatının 3-4 dolardan 20 dolara yükseldiği bilgisini verdi.

Kearney Türkiye Direktörü Onur Okutur, COVID-19 sonrasında yolcu taşımacılığından farklı olarak kargo taşımacılığının durmadığını, aksine kargo uçağı sayılarının artmasına bağlı olarak hava kargo uçaklarının toplam kapasitesinin Temmuz 2020’de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29 büyüdüğünü belirtti. Okutur, “Haziran ayında geniş gövdeli kargo uçaklarının ortalama kullanım süresi günde 11 saate çıkarak tüm zamanların zirvesine yükseldi” dedi.

Bu dönemde havayolu şirketleri kargo kullanım alanlarını optimize etmek için yaratıcı çözümlere başvurdular. Alman havayolu firması Lufthansa, Airbus A330 uçağının bütün yolcu koltuklarına maske ve diğer medikal ekipmanlarla dolu kargo kutuları yerleştirdi ve Şangay’dan Frankfurt’a tamamen kargo ile dolu ilk yolcu uçağını uçurdu. Air Canada da benzer bir yöntemle filosundaki en büyük uçaklardan biri olan Boeing 777-300E’nin 422 yolcu koltuğunu söküp uçağı kargo uçağına dönüştürdü. Bu sayede 9 tonu maske olmak üzere toplamda 30 ton yük taşıdı…

Turkish Cargo en hızlı büyüyen şirket

Kearney, THY’nin hava kargo markası Turkish Cargo’nun 2020 yılında hava kargo taşımacalığında en dikkat çekici performansı sergileyen şirket olduğunu da belirtti. Kearney’in verdiği bilgiye göre Turkish Cargo, özel kargo operasyonlarıyla; 2020 yılının ilk yarısında yüzde 67 büyüme sağlayarak, özel kargo taşımalarında global pazar payını yüzde 3.9’dan yüzde 5.4’e çıkardı. Pandeminin yoğun şekilde hissedildiği bu dönemde Turkish Cargo, tüm dünyada taşınan her 20 hava kargodan birini taşıdı.

THY Genel Müdür (Kargo) Yardımcısı Turhan Özen de, Turkish Cargo olarak, pandeminin hissedildiği ilk andan itibaren çok hızlı şekilde harekete geçtiklerini ve gerekli hijyen önlemlerini alarak çalışma-operasyon biçimlerini revize ettiklerini belirtti. Ayrıca “Küresel ulaşım ağının adeta durduğu bu zor süreçte, ülkemizin ve dünyanın ilaç, tıbbi malzeme, maske, medikal ekipman, insani yardım ve gıda ihtiyacını karşılayan lojistik çözümlerin bir parçası olmak ve dünyanın bir başka noktasındaki hayatlara dokunup, farklı hikayeler yazıyor olmak en önemli motivasyon kaynağımız oldu” dedi.

THY Genel Müdür (Kargo) Yardımcısı Turhan Özen, Turkish Cargo’nun 361 uçaktan oluşan geniş filosuyla, 127 ülkede 300’den fazla destinasyona hava kargo hizmeti verdiğini belirterek, “2023 yılında dünyanın ilk beş hava kargo markası arasına girmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.