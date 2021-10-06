"Pandemide şirketlere yapılan destekler kalkıyor; 2022'de iflaslar artacak"

Pandemi döneminde global anlamda zor durumdaki şirketler doğrudan veya dolaylı yollardan desteklendi. Ancak artık yavaş yavaş destekler kaldırılıyor. Euler Hermes Türkiye Genel Müdürü Ahmet Ali Bugay, dünyada ve Türkiye’de çok ciddi yüzdürme operasyonu yaşandığını, 2022’de ise iflasların artacağını vurguladı.

Dünya'dan Şebnem Turhan'ın haberine göre Bugay, 2021’de dünyada ve Türkiye’de iflasların son 5-6 senenin en düşük oranlarına gerilediğine dikkat çekerek, “Bu tamamen hem dünyada hem Türkiye’de desteklerden kaynaklandı. Çok ciddi yüzdürme operasyonu yaşanıyor. Avrupa’da haziranda bitti destekler. Tüm dünya pandemi dönemi kötü durumdaki şirketleri yüzdürdü. Artık ekonominin sağlıklı işlemesi için verimli olmayan firmayı kurtaramazsın. 2022’de bu başlayacak. Global anlamda iflaslar artacak ve Türkiye’de bunun bir parçası olacak” diye konuştu.

Bugay, Avrupa’da devletlerin alacak sigortası şirketlerine zor durumdaki firmalardan çıkmamaları için hasarı karşılama veya şirketlere doğrudan destek verdiğini dile getirerek Türkiye’de ise hem devlet destekli alacak sigortasıyla hem de düşük faizli kredi imkanıyla zor günlerin atlatıldığını söyledi.