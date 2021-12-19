"Pandemide ilk dönemin ardından ev işlerindeki yük yeniden annenin üzerinde; çocuksuz çiftlerde dağılım daha eşit"

Pandeminin ev içi görev dağılımına etkilerini inceleyen araştırma, çocuksuz çiftlerin ev işlerini daha eşit bir şekilde paylaşabildiğini tespit ederken çocuklu çiftlerde ev işinin çoğunun anneye düştüğünü gösterdi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Bristol ve Berlin'den araştırmacılar 24-54 yaşları arasında 2 bin çiftten veriler topladı. Araştırmada çiftlerin davranışlarının 2020'nin mart ve eylül ayları arasında ne kadar değiştiği incelendi.

Geçen yıl gerçekleşen ilk kapanma döneminde, ev işi görev dağılımı bir miktar eşitlenirken, çocuksuz çiftlerde eşitliğin daha kolay sağlandığı tespit edildi. Öte yandan çocuklu çiftlerde erkeğin ev işi görev dağılımındaki yeri zamanla yeniden düştü.

Araştırmacılar bu farkın, kadınların okulların kapanmasından daha çok etkilendiğini gösterebileceğini söyledi. Annelerin evden çalışırken çocuk bakımı ve uzaktan eğitimle daha çok ilgilenmek zorunda kaldığı tespit edildi.

Daha önce yapılan araştırmalar, kadınların ev işlerindeki yükü, ikinci kapanma döneminde birinciye kıyasla daha çok taşıdığını göstermişti. İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi verileri, kadınların yüzde 67'sinin, erkeklerin ise yüzde 52'sinin çocukların evdeki eğitimi üstlendiğini göstermişti. Okulların kapanmasının negatif etkisini daha çok kadınların yaşadığı görülmüştü.