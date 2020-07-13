Pandemi uzmanı Toner değerlendirdi: Ne zamana kadar maske takmamız gerekecek?

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Pandemi uzmanı Eric Toner, insanların 2022'ye kadar maske takmak zorunda kalacağını savundu.

CBS'e yaptığı açıklamalarda yeni tip Koronavirüs'e karşı bir aşı bulunsa bile 2022'ye kadar ''toplu bağışıklık'' olmayacağını ve bu yüzden 1 yıldan uzun süre boyunca insanların Covid-19'a karşı alınan önlemlere uymak zorunda kalacağını öngördü.

Johns Hopkins Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Toner, ''Sanırım o zamana kadar mutlu mesut yaşamak için maske takmaya ve sosyal mesafe kurallarına uymaya devam edeceğiz'' dedi.

Dünya liderlerine pandemiler üzerine eğitimler veren Toner, salgını yavaşlatmak için vatandaşların yapabileceklerini anlatırken de benzer bir tavsiyede bulundu. Toner, ''Aslında durum çok basit. Suratımızı örtersek, temasa girdiğimiz kişiler de maske takarsa bulaş riskini fazlasıyla düşürüyoruz. Dışarıdayken diğer insanlarla aramıza fiziksel mesafe koymak da riski çok düşürüyor'' diye konuştu.

Toner, normalleşme günlerinde insanların sosyal mesafeyi koruduğu sürece kumsala gitmekten dağa çıkmaya her şeyi yapabileceğini, ancak kalabalık yerlerden kaçınması gerektiğini söyledi.

Maske takmayı reddeden insanlara da değinen pandemi uzmanı, ''Sonunda bunu aşacaklar. Asıl soru, bu noktaya gelene kadar kaç insanın hastalanıp öleceği'' değerlendirmesinde bulundu.