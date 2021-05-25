E-ticaret patlaması, kâğıt ambalaj ve kartona ihtiyacı artırdı

Bera Holding'e bağlı Konya Kâğıt Anonim Şirketinin Genel Müdürü Cemalettin Tunç Efe, her sektörü etkileyen pandemiye rağmen e- ticaretin ambalaj kâğıt ve kartonlara ihtiyacı artırdığını belirtti. Efe "E-ticaretin, online alışverişlerin ve bunun gibi yöntemlerin artması ambalaj kâğıt ve kartonlara ihtiyacı artırmıştır" dedi.

Efe, salgın sürecinde basılı materyallerde ciddi azalmalar olması sonucu dünya genelinde kâğıt sektöründe istihdamda yaşanan olumsuzluğun Türkiye'de yaşanmadığını belirtti. Efe, şöyle konuştu:

"Dünya kâğıt talebi, belli kâğıt türleri hariç (tissue temizlik kâğıtları, ambalaj kâğıtları) seyahat kısıtlamaları, okulların kapanması, sanayi üretimindeki azalış, hizmet sektörünün ve reklam, tanıtım, promosyon ve fuarların durma noktasına gelmesi nedeniyle tüketimi olumsuz etkilemiştir. Bu azalmaya ilave olarak ofislerin, konferansların, diğer iş aktivitelerinin ve üniversitelerin kapanması sebebiyle basılı materyallerde ciddi azalma olmuştur. Tissue temizlik kâğıtlarında ise hijyen sebebiyle dünya genelinde tüketim artışına paralel olarak üretimde ciddi taleple karşılaşılmıştır. Kâğıt sanayii bir bütün olarak, dünya genelinde istihdamlarda azalmalara yol açmasına rağmen Türkiye özelinde istihdamda bir azalma yaşanmamıştır’’

"Tüketicilerin tercih değiştirmesi kağıda ihtiyacı arttırdı"

Tüketici tercihlerindeki önemli değişimler yaşandığına dikkat çeken Tunç Efe "E-ticaretin, online alışverişlerin ve bunun gibi yöntemlerin artması ambalaj kâğıt ve kartonlara ihtiyacı artırmıştır. Dünyadaki en büyük tüketici olan Çin’in 2020 yılında plastik malzeme kullanımını kısıtlaması sebebiyle birçok plastik bazlı ürün, kâğıt bazlı ürüne dönüştürülmüştür. Bu durum 2021 yılı ve önümüzdeki dönemde tek kullanımlık kâğıt ürünlerine olan talebin önemli miktarda artmasına sebep olacaktır. Ayrıca Çin hurda kâğıt ithalatını sınırlaması sebebiyle de dışarıdan yüklü miktarda ambalaj bobini ithal etmektedir" diye konuştu.

"Türkiye selülöz üretimine geçmelidir"

Türkiye kâğıt-karton üretiminde en çok karşılaşılan sorunlara değinen Efe, “Esas sorumunuz ana hammadde selülozun ithal girdi olmasıdır. Türkiye’de selüloz üretimi sadece OYKA’da 60 bin ton civarında olup kalan miktarın tamamı yurtdışından karşılanmaktadır. Gerekli yasal düzenlemelerin yapılarak, plantasyon alanlarının açılması ve Türkiye’de selüloz üretimine geçilmesi zaruridir" dedi.

Efe konuşmasına şöyle devam etti:

"Ayrıca karton ambalaj için ana hammadde olan hurda kağıdın, Türkiye’de toplanan miktarı yetmediği için ithalatla karşılanmaktadır. Hurda kâğıt ithalatındaki sıkıntılar sebebiyle de bazı üretim tesisleri ciddi manada sıkıntı yaşamaktadırlar. Türkiye’de oluklu mukavva kâğıtları ve kartonların toplam üretimi 3 milyon 600 bin ton civarında olup, yurtiçi satışları ise 4 milyon 425 bin ton civarındadır. Görüldüğü gibi ambalaj kâğıtlarında üretim tüketimin altındadır. Kipaş Holding’in Söke’de 2021 yılı Haziran ayında devreye girecek 450 bin ton/yıl kapasiteli ambalaj kâğıt karton tesisleri de ilave edilse bile hala açık olduğu görülmektedir." (DHA)