"Pandemi sürecinde kadınlar erkeklere oranla daha fazla işten çıkarılmaya başlandı"

Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını ile birlikte milyonlarca kişi işini kaybederken, bu durumdan en çok kadın çalışanlar olumsuz etkilendi. Sözcü'den Taylan Büyükşahin'in İş hayatındaki cinsiyet eşitsizliği Koronavirüs pandemisi döneminde daha da ağırlaştı. Uluslararası danışmanlık şirketi McKinsey’in analizine göre kadınlar erkeklere oranla daha fazla işten çıkarılmaya başlandı.

Kadınlar, küresel istihdamın yüzde 39'unu oluşturuyor ancak işten çıkarmaların çoğu kadınlara yönelik yapılıyor. Sadece ABD'de pandemi döneminde işini kaybedenlerin yüzde 54'ünü kadınlar oluşturdu. Hindistan'da iş gücünün yüzde 20'sini kadınlar oluştururken, işini kaybeden kadınların oranı yüzde 23 oldu.

McKinsey'in hesaplamalarına göre, Koronavirüs salgınının etkilediği sektörlerde kadın çalışanların işleri erkek çalışanlara göre yüzde 19 daha riskli. Küresel olarak toplam kadın istihdamının yüzde 4.5'i pandemi nedeniyle risk altında. Erkek çalışanlarda ise bu oran yüzde 3.8'e çıkıyor.

Salgının en çok etkilediği konaklama ve yeme içme sektörünün yüzde 54'ünü kadınlar oluşturuyor.

Perakende ve toptan satış sektöründe de kadın istihdam oranı yüzde 43. Sanat, eğlence ve kamu yönetimi gibi diğer sektörlerde ise kadın istihdamı yüzde 46'yı buluyor.

Kayıt dışıyla birlikte, aile işlerinde para almadan çalışan kadınlar da büyük orana sahip. Çocuk veya yaşlı aile bireyine bakan, yemek, temizlik gibi işleri yapmak zorunda kalan ya da ailenin çiftçilik işlerini yapan kadınların oranı dünya genelinde yüzde 75'i buluyor.