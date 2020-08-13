Pandemi sürecinde artan internet satışları kitabevlerini tehdit ediyor: Kiramızı karşılayamıyoruz

Yeni tip Koronaviüs salgını dolayısıyla uygulanan sokağa çıkma yasaklarında evlerden çıkamayan okuyucu için yeni bir alışkanlık olan internet yayıncılığı alışverişi kitabevlerinin kâbusu oldu. Bir süredir açık olan kitabevleri internet satışlarının artmasından dolayı kendilerine olan talebin azalmasından şikâyetçi.

BirGün'den Işıl Çalışkan'ın haberine göre, Mephisto Kitabevi Beyoğlu Şube Müdürü Ufuk Özyazıcı, Emek Kitabevi sahibi Hakan Aktaş ve İmge Kitabevi Yayınları Editörü Elif Çongur cevapladı.

"Kiramızı karşılayamıyoruz"

Mephisto Kitabevi Beyoğlu Şube Müdürü Ufuk Özyazıcı: Kitabevi olarak zaten internetteki fiyatlarla başa çıkmak mümkün olmadığı için perakende konusunda etkilenmiş durumdayız. Bu salgın süreciyle daha da arttı. Yüzde 80 oranında düşüş yaşadık. Bir süre sonra çalışanlarımızı ya ücretsiz izne çıkarmak durumunda kaldık ya da yolları ayırdık. Şirket de zor durumda. Şimdiki rakamlarda yüzde 20 artış olsa da yeterli değil. Şu an kirasını karşılayamıyoruz. Tüm mağazada 6-7 kişi çalışıyoruz. Kitap bölümünde 3 kişi çalışıyor olsa da bu bizim için çok yoğun bir iş yükü demek.

Özellikle pandemi sürecinde internet satışları daha da arttı ve bu dönemde daha da yüksek indirimler yapıldı. Dolayısıyla bize daha kötü yansıyor. İnsanlar şurada şu kadar ama diye telefondan gösteriyor. Bizim bunlarla başa çıkmamız mümkün değil. Sanki biz kitabı aldığımızdan daha pahalıya satıyormuşuz gibi bir algı var. Yayınevi ne belirliyorsa biz onu satıyoruz. Şu an bu vakaların artması ve tedbirsizlik beni karamsar yapıyor. Sadece kitabevi değil bütün İstiklal Caddesi batabilir gibi geliyor bana. Böyle devam ederse ve tekrar kısıtlamalar başlarsa gelecek çok karanlık ama aşı çıkana kadar böyle devam edersek aşarız gibi geliyor bana.

Emek Kitabevi sahibi Hakan Aktaş: İnsanlar dışarı çıkamayınca çok büyük bir kısım okumaya yöneldi ama onlarda da daha çok esnaftan ziyade kurumsal firmaları tercih ettiler. Salgın yerel esnafa değil de kurumsal firmalara yaradı. Biz bu süreçte çözüm olarak evlere kitap servisi de yaptık. Çok sık olmadı tabii ki ama yine de yakın dostlarımıza yaptık. Devam etmek zorundayız çünkü bizimki 20 yıllık bir macera. Dolayısıyla yeni bir iş bulmak zor. Gittiği yere kadar gidecek.

İmge Kitabevi Yayınları Editörü Elif Çongur: Pandemi sürecinin en temel karşılığı perakendeciliğin çöküşü oldu. 2020’nin ilk iki buçuk ayına göre cirolar 5’te 1, 6’da 1 oranında düştü. Dolayısıyla kitabevlerinde çok büyük zorluk yaşanıyor. İnternet satışları arttı fakat bu artış perakendecilikteki kayıpları karşılamaktan çok uzak bir noktada. Yayıncılık açısından baktığımızda yeni kitap yayınlamak çok büyük risk taşıyor çünkü kitapların okurlara ulaşacağı mekânların durumu bu halde. Kitap basımında ithal kâğıt kullandığından dövizdeki artışlar direkt olarak kâğıt ve matbaa malzemeleri fiyatlarını artırıyor. Bu da ayrı bir sıkışma yaratıyor. Her ne kadar kredi muslukları açılmış olsa da yayıncılar ve kitapçılar bundan faydalanamıyor. İmge Kitabevi olarak siyaset, tarih, felsefe, edebiyat alanlarını sıkı takip eden, memleket meselelerine kafa yoran önemli bir okur kitlemiz var. Onlar sayesinde ayaktayız.