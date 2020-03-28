Pandemi sorumlusu Doç. Sarvan: İstatistiklere bakıldığında vaka ve ölüm sayısı İtalya'dan ileride; Türkiye daha ciddi bir sınav veriyor ve hâlâ ciddiyetin farkında değil

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Dokuz Eylül Üniversitesi Pandemi Servis Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Yusuf Savran’ın "İstatistiklere bakınca hazırlıksız yakalanmış İtalya'ya göre, "Biz buna hazırlandık diyen Türkiye daha ciddi bir sınav veriyor. Vaka sayımız ve ölüm sayımız şu ana kadar İtalyanlardan daha ileridedir. Türkiye hâlâ bu işin ciddiyetinde değildir" dedi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Pandemi Servis Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Yusuf Savran, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin bir video çekti. Videosunda internette yayılan doğru bilinen yanlışlara da değinen Savran, Koronavirüs küresel salgınının insanlık tarihinde karşılaşılan en büyük tehlikelerden biri olduğunu ve bunun henüz idrak edilmediğinin altını çizdi.

Vatandaşları evden çıkmamaları konusunda uyaran Savran, "Bu işi ciddiye almazsak bu iş çığrından çıkacak ve bin rakamlı ölümlere ulaşacak" dedi.

Savran'ın ifadeleri şöyle:

"Bu, insanlık tarihinde 1400'lü yıllarda meydana gelen veba salgını, 1990'larda ve 2012 salgınlarından sonra insanlık tarihinin karşılaştığı en büyük tehlike, bunun idrak edemedik. Dünyanın en gelişmiş ülkeleri ve zengin insanları bile çaresiz kalmıştır.

Bu virüs, daha önce bilim insanlarının karşılaşmadığı bir virüs hastalığı. Dünyanın en gelişmiş Avrupa ülkelerinde bile ciddi ölümlere neden oldu. Türkiye bu işin ciddiyetinin farkında değil.

Pandemi servisinin yöneticisi olarak deneyimlerimi aktarmak istiyorum. İlk vakanın görülmesinin ardından 15 gün geçti. İstatistiklere bakınca hazırlıksız yakalanmış İtalya'ya göre, "Biz buna hazırlandık diyen Türkiye daha ciddi bir sınav veriyor. Vaka sayımız ve ölüm sayımız şu ana kadar İtalyanlardan daha ileridedir. bu işi daha az zararla atlatan Çin'in uzman görüşleri ve tecrübelerinden yararlanarak tedavi algoritmaları geliştiriliyor. Ancak maalesef yüzde yüz tedaviyi sağlayan ilaç henüz geliştirilmedi.

Maalesef bütün 'evde kal' çağrılarına rağmen buna uymayan insanlar sayesinde virüs yayılım alanı buldu. İlk on günlük vakalara bakınca çoğu 18-45 yaş aralığında hafif vakalar. Son 48 saatteki gözlemlerimiz ise bu iş yaşlılarımıza sirayet etti. Günlük ortalama yüz vaka başvuruyor. 65 yaş üstü kronik hastalarımız olan vakalar artıyor. Bu ağır seyredecek vakalar yakın demektir. Ciddi yoğum bakım ihtiyaçları ve desteğe rağmen ölümle sonuçlanacaktır. Lütfen evde kalın. Çok geç değil. Bu virüsü böyle kırabiliriz.

Tuzlu gargara, limonlu su, kelle paça gibi önerilere itibar etmeyin. Bu virüs damlacık yoluyla ve yüzeylerde canlı odluğunda ellerimizle temas yoluyla bulaşmakta. Bunun için yapacağınız tek şey cerrahi maske kullanarak sizde virüs varsa yaymayı engelleyebilirsiniz.

N95 maskeyi lütfen kullanmayınız. Bunu kullanmak için belli alanlar tanımlanmıştır tıp camiasında. Bu maske sizin nefesinizi dışarı veriyor. Sadece cerrahi maske kullanmanızı öneriyoruz. Hastalıklı insanların N95 maske kullanması hiç sağlıklı değil.

Ellerinizi dezenfektan bazla, ya da kolonyayla temizlemenizde ve su ve sabunla uzun süre yıkamanızda fayda var.

Bu işi ciddiye almazsak bu iş çığrından çıkacak ve binli rakamlara ulaşacak. Tıp insanlarına güvenin. Evde kalın."