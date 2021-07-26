Pandemi, sağlık sigortası olmayan Hindistanlıları borç batağına sapladı

Hindistan'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakaları düştüğü için hayat kademeli olarak normale dönüyor. Ancak halk, milyonlarca tıbbi fatura yığınıyla bir kabusa karışmış durumda. Çoğu Hindistan vatandaşının sağlık sigortası yok ve Covid-19 tedavisinin maliyetleri onları borçlanmaya sürüklüyor.

Salgın, Hindistan'ın ekonomisini harap etti ve yetersiz finanse edilen sağlık sistemi, milyonlarca insanı mali felakete sürükledi. Uzmanlar, bu tür maliyetlerin ekonomik toparlanmayı engelleyebileceğini söylüyor.

"Hindistan vatandaşı Sharma, tıbbi faturalarda 50 bin doların üzerinde ödeme yaptığını söylüyor"

Covid-19 vakaları bu baharda Hindistan'ı kasıp kavururken, Anil Sharma iki aydan fazla bir süre boyunca Yeni Delhi'nin kuzeybatısındaki özel bir hastanede 24 yaşındaki oğlu Saurav'ı her gün ziyaret etti. Mayıs ayında, Hindistan'ın yeni Covid-19 vakaları günde 400 bine ulaşarak küresel rekorlar kırarken, Saurav solunum cihazına bağlandı.

Associated Press'in aktardığına göre Saurav iyileşmeye başladı; ancak, o hastayken biriken bir yığın borç, ailesinin sevincini kursağında bıraktı.

Sharma, birikimlerini ambulans, testler, ilaçlar ve yoğun bakım yatağı için ödeme yaparak tüketti. Ardından banka kredisi aldı.

Maliyetler arttıkça arkadaşlarından ve akrabalarından borç alan Sharma, tıbbi faturalarda 50 bin doların üzerinde ödeme yaptığını söylüyor.

Pandemiden önce de Hindistan'da sağlık hizmetlerine erişim bir sorundu

Hindistan'da vatandaşlar, tıbbi harcamalarının yaklaşık yüzde 63'ünü ceplerinden ödüyor. Bu durum, yetersiz devlet hizmetlerine sahip birçok fakir ülke için geçerli. Pandemiden kaynaklanan küresel kişisel tıbbi maliyetlere ilişkin verilere ulaşmak zor, ancak Hindistan ve diğer birçok ülkede Covid-19 tedavisi, yüz milyonlarca kişinin işsiz kaldığı bir zamanda büyük bir ek yük.

Amerikan düşünce kuruluşu Pew Araştırma Merkezi'nin yayımladığı araştırmaya göre, pandemi 32 milyon Hindistanlıyı günde 10 ila 20 dolar kazananlar olarak tanımlanan orta sınıfın dışına itti. Krizin, Hindistan'daki yoksulların yani günde 2 doların altında geliri olanların sayısını, 75 milyon artırdığı tahmin ediliyor.

Hindistan Halk Sağlığı Vakfı Başkanı K Srinath Reddy, “İnsanları borca veya yoksulluğa iten şeylere bakıyorsanız, ilk iki kaynak genellikle cepten yapılan sağlık harcamaları ve feci tedavi masraflarıdır” dedi.