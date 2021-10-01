"Pandemi ödeme alışkanlıklarını değiştirdi; e-ticaret tüketici alışkanlığına dönüştü"

Yapıkredi Worldcard 30. Yılını düzenlenen bir etkinlikle kutladı.

Etkinlikte konuşan Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen, pandemi döneminde özellikle temassız ödemelerin ve e-ticaretin yaygınlaşması, farkındalığın artması ve kullanımının teşvik edilmesi adına önemli adımlar attıklarını ifade etti.

Ülgen yapılan çalışmalara yönelik olarak “kredi kartı, banka kartı ve NFC mobil ödeme ile şifresiz temassız ödeme limitini sektörle birlikte önce 250 TL’ye, ardından 350 TL’ye yükselttik. Bununla birlikte kredi kartlarımızın neredeyse hepsi, banka kartlarımızın ise yarısı temassız özellikli. Yaptığımız tüm bu çalışmaların neticesinde, kredi kartları ile yapılan her 3 peşin fiziki işlemden 2’si temassız ödeniyor. Bu oranlar bize tüketicilerin temel ağırlıklı olarak ödemelerini temassız yapmaya başladığını gösteriyor” ifadelerini kaydetti.

Yapı Kredi Grup Direktörü İçten Akalın ise pandemi dönemiyle değişen tüketicilerin ödeme alışkanlıklarının değiştiğini ifade etti.

Akalın, rakamlara değindiği konuşmasında pandemi döneminde durgunlaşan harcamaların 2021'in ilk 8 ayında özellikle giyim ve restoran harcamalarında artışa geçtiğini kaydetti. Akalın ayrıca pandemi döneminde e-ticaret hacminin toplam işlem hacimleri içindeki payının yüzde 28'lere ulaştığını açıkladı.

"Restoran harcamaları ilk 8 ayda pandemi öncesini geçti"

Akalın, Covid-19 pandemisinin başladığı günden bugüne kadar yapılan harcamalara değindi. Akalın, pandeminin başlangıç yılı olan 2020’de işlem adetlerinin sabit kaldığını, ancak 2021’de normalleşme süreciyle birlikte işlem adetlerinde artışın görüldüğünü ifade etti.

2020’de restoran ve giyim harcamalarında keskin düşüş olduğunu, 2021’de ise söz konusu kalemlerdeki harcamaların eski seviyesine döndüğünü ifade eden Akalın, restoran harcamalarının ise pandemi döneminden önceki seviyelerin bile üzerine çıktığını aktardı.

Elektronik ve gıda harcamalarında ciddi artış

Akalın, pandemi sürecinde elektronik ve gıdaya olan talep artışının bu sektörlere yeni fırsatlar yarattığını ve bu kalemlerdeki harcamalarda ciddi artışlar görüldüğünü aktardı.

Akalın, “2021'in ilk 8 ayında gıda harcamalarında önceki yıla göre yüzde 26, elektronikte ise yüzde 66 artış gözlemlendi” dedi.

"E-ticaret tüketici alışkanlığı oldu, 2 senede yüzde 8 arttı"

Akalın, pandemiyle artan e-ticaret harcamalarının zamanla tüketici alışkanlığına dönüştüğünü ifade etti. Akalın, "Toplam alışveriş hacmi içerisindeki e-ticaret payı 4 yıllık bir sürede yüzde 11 artış göstererek yüzde 20’lere çıkmışken salgının etkisi ile 2 seneden daha az bir sürede yüzde 8'lik bir artış gösterecek yüzde 28'lere ulaştı" dedi. Akalın, bu alışkanlığın pandemi sonrası dönemde devam edebileceğine işaret etti.

Ayrıca akaryakıt ve giyim gibi pandemi öncesinde temassız ödemelerin pek tercih edilmediği sektörlerde de bu oranın ciddi arttığını kaydeden Akalın, temassız ödemenin bu sektörlerde ana ödeme yöntemine dönüştüğünü söyledi.