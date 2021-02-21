Pandemi nedeniyle sakin kalan Uzungöl, buz tuttu

Trabzon'un Çaykara ilçesinde yer alan Uzungöl'ün yüzeyi, soğuk havanın etkisiyle buzla kaplandı. Karla birlikte beyaza bürünen bölgede, kartpostallık görüntüler oluştu.

Karadeniz Bölgesi'ne soğuk havayla gelen kar, Trabzon'un yüksek kesimlerinde etkili olmayı sürdürüyor. Çaykara ilçesine 20 kilometre uzaklıkta, denizden 1250 metre yükseklikte yer alan, doğal güzelliğiyle Doğu Karadeniz Bölgesi'de yer alan Uzungöl, yağan karla ayrı güzelliğe büründü. Salgın döneminde en sakin günlerini geçiren Uzungöl'de göl yüzeyinin, soğuk havanın da etkisiyle yer yer buz tuttuğu görüldü. Bölgedeki otel ve kafeterya işletmecileri, cep telefonu kameralarıyla fotoğrafladıkları buz tutan göl ve çevresini sosyal medya hesaplarından paylaştı.