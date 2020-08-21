Pandemi nedeniyle 40 milyon insanın grip aşısı olması gerektiği belirtiliyor; "Bu yıl kullanılacak doz en fazla 1.5 milyon olacak"

Pandemi nedeniyle risk grubundaki 20 ila 40 milyon arasındaki kişinin olması gereken grip aşısı dozunun 2020-2021 döneminde, geçen yılki kadar, yaklaşık 1.5 milyon doz olacağı belirtiliyor. "Toplamda 1.5 milyon doz aşı bu kadar insana nasıl yetecek, merak ediyorum" diyen CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, “Öngörüsüz politikanın bedelini vatandaş ödeyecek” dedi.

Türkiye’ye her yıl belirli sayıda getirilen grip aşısına bu yıl pandemi nedeniyle daha fazla ihtiyaç duyulacağı uzun süredir belirtiliyordu. Dünya Sağlık Örgütü ve bilim insanları, Koronavirüs nedeniyle risk grubunda bulunan herkesin sonbaharda grip aşısı olması gerektiğini vurgularken Türkiye’ye getirilecek doz sayısının az oluğu ve aşı sıkıntısının yaşanacağı belirtiliyor. İlaç depolarına bazı şirketler tarafından gönderilen bilgilendirme yazısında 2020- 2021 grip dönemi için aşıya talebin artacağı belirtildi.

"Grip aşısı tedariki geçen yılki adetler civarında"

Yazıda, “İlgili talep artışlarının karşılanması konusunda tüm dünyada talep edilen tedarik miktarlarının tam olarak sağlanamaması durumu oluşabilir. Bu sebeple 2020-2021 sezonu için grip aşısı tedarikinde Türkiye geneli için toplam olarak geçen yılki adetler civarında ve geçen yıllarda olduğu gibi ekim-kasım ayları içerisinde başlamayı planladığımızı bildirmek isteriz” ifadelerine yer verildi.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, grip aşısıyla ilgili iddiaları gündeme getiren CHP’li Gamze Taşcıer, koronavirüs salgını nedeniyle grip aşısına talebin çığ gibi büyüyeceğine, grip aşısının özellikle 5 yaş altı çocuklar, 65 yaş üstü, kronik hastalığı olanlar, akciğer, karaciğer, KOAH, kalp ve şeker hastalığı olanlar gibi yüksek risk grubundaki yurttaşlar için çok daha önemli hale geldiğine dikkat çekti.

Daha geçen yıl aşı yetmediği için kriz yaşandığını anımsatan Taşcıer, Sağlık Bakanlığı’nın henüz pandeminin başında öngörüde bulunması gerektiğini vurguladı.

Taşcıer, “Bu nasıl bir öngörüsüzlüktür ki grip aşılarıyla ilgili daha şubat ayından ek aşı talebinde bulunulabilecekken bu yapılmadı” dedi.