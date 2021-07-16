Pandemi nedeniyle 23 milyon çocuk rutin aşılarını olmadı

Koronavirüs salgını dünya çapında milyonlarca çocuğun rutin aşılamalarını aksattı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 2020 yılında yaklaşık 23 milyon çocuğun rutin DTP (Difteri, tetenoz ve boğmaca) aşılarının ilk dozunu yaptıramadığını açıkladı.

Açıklanan veriler 2020 yılında DTP aşılarının ilk dozunu olamayan çocuk sayısının bir önceki yıla oranla 3 milyon 7 bin arttığını ortaya koydu.

DSÖ ve UNICEF, aşı yaptıramayan çocuk sayısındaki artışın rekor düzeyde olduğunu kaydetti.

Verilere göre dünya çapında yaklaşık 17 milyon çocuk 2020 yılında hiçbir aşı olmadı.

DSÖ verilerine göre ilk aşısını olmayan çocuk sayısı dünyanın her bölgesinde artış gösterirken, en belirgin yükseliş Güneydoğu Asya ve Doğu Akdeniz ülkelerinde yaşandı.

Çatışma bölgesinde ya da merkezden uzak bölgelerde yaşayan ailelerin çocukları, temel sağlık hizmetleri ve sosyal hizmetlere erişimin yanı sıra rutin aşılara erişimde de ciddi sorunlar yaşıyor. Covid-19 ile mücadele nedeniyle getirilen kısıtlamaların da çocuk aşılama kampanyalarında yavaşlamaya neden olduğu belirtiliyor. Pek çok ailenin sağlık tesislerine koronavirüs bulaşma endişesi nedeniyle gitmediği tahmin ediliyor. Kimi bölgelerde sağlık tesislerinin kapalı olması da aşılamayı aksatan etkenlerden birini oluşturuyor.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, ülkelerin Covid-19 aşılarına erişmek için yarıştığını ancak bu süreçte birçok çocuğu kızamık, çocuk felci ve menenjit gibi ölümcül ancak önlenebilir hastalık tehlikesi ile karşı karşıya bıraktığını vurguladı.

Bu hastalıkların özellikle Covid-19 pandemisinin vurduğu topluluklar ve baskı altındaki sağlık sistemleri açısından yıkıcı sonuçlar doğurabileceğine dikkat çeken Ghebreyesus, çocuk aşılarına yapılan yatırımın artırılması çağrısı yaptı.

DSÖ aşılama direktörü Kate O'Brien 2020'de rutin çocuk aşılarında yaşanan aksamanın 2021 yılında etkilerini göstereceğini belirterek, çocuk hastalıklarında yaşanacak olası bir salgına karşı uyardı. O'Brien "Bu çocukları korumak için şimdi harekete geçmemiz lazım" dedi.