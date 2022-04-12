Pandemi kurallarını ihlal eden İngiltere Başbakanı Johnson ve Maliye Bakanı Sunak'a para cezası

İngiltere'de Başbakanlık Ofisi, COVID-19 kısıtlamaları döneminde gerçekleşen parti sonrası İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak'a ceza verileceğini açıkladı.

Habertürk'te yer alan habere göre; İngiltere'de partygate olarak adlandırılan partiye katılan ve aralarında İngiltere Başbakanı Johnson ve İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın da bulunduğu 50’den fazla kişiye COVID-19 yasaklarını ihlal ettikleri gerekçesiyle para cezası kesildiği açıklandı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın, 2020'deki ilk karantina sırasında da COVID-19 kısıtlamalarına aykırı olmasına rağmen bir doğum günü partisi yaptığı iddia edilmişti.

ITV'nin haberine göre, Başbakan'ın eşi Carrie Johnson, 19 Haziran 2020 öğleden sonra saat 14.00'ten hemen sonra sürpriz bir parti organize etmiş, Johnson da resmi ziyaretten döndükten sonra etkinliğe katılmıştı. Etkinliğe 30 kişinin katıldığı iddia edilse de Başbakanlık Ofisi iddiaları reddetmişti.

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