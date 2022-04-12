Downing Sokağı'nda Covid kısıtlamalarını ihlal eden partilerle ilgili 30 kişiye daha para cezası verildi

Britanya’da Covid kısıtlamaları döneminde, Başbakanlık çalışanlarının Downing Sokağı’nda verdiği partilerle ilgili süren soruşturma kapsamında 30 kişiye daha para cezası verildi.

BBC’de yer alan habere göre, Londra Polis Teşkilatı, Covid kısıtlamaları varken Downing Sokağı personelinin verdiği, bazılarına Başbakan Boris Johnson’ın da katıldığı partilere ilişkin soruşturmaları sürdürüyor.

Geçen ay 20 kişiye partilerle ilgili Covid kısıtlamalarını ihlal cezaları verilirken, bu hafta 30 kişiye daha ceza verildi.

Londra polisi, kimlerin ceza aldığına ilişkin detayları vermiyor.

Downing Sokağı, Başbakan Johnson’ın ceza alması durumunda kamuoyuna bildireceğini açıklamıştı.