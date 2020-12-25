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Bilim / Teknoloji

Pandemide kullanıcı sayısını 300 milyona çıkaran Zoom’da yeni dönem

25 Aralık 2020 14:52

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını döneminde kullanıcı sayısını 10 milyondan 300 milyona çıkaran Zoom görüntülü görüşmenin yanında elektronik posta ve takvim hizmeti de verecek.

9 yıl önce kurulan ve aralık 2019’da 10 milyon kullanıcıya hizmet veren uygulama kısa sürede 300 milyon kullanıcı rakamına ulaştı. Pandemiden en karşı çıkan uygulamaların başında gelen Zoom platforma yeni özellikler eklemeye hazırlanıyor.

Engadget’ın şirkete yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Zoom görüntülü görüşmenin yanında elektronik posta ve takvim hizmeti de verecek. Zoom’un elektronik posta hizmeti 2021 yılında kullanıcılara sunulacak.

 

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