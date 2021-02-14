Pandemi karşısında kadın dayanışması: Ticaretin Kadınları mobil uygulaması geliştirildi

Türkiye'deki işletme sahiplerin sadece yüzde 13'ü kadın ve kamu ihalelerini alan şirketler arasında kadınların sahiplik oranı yüzde 1. Pandeminin olumsuz etkilerini kadın yardımlaşması ile en aza indirmek için Ticaretin Kadınları mobil uygulaması geliştirildi.

Sözcü'den Özlem Ermiş Bayhan'ın haberine göre, KAGİDER'in KAİSDER ve BUİKAD işbirliğiyle hazırladığı Ticaretin Kadınları mobil uygulama Türkiye'de faaliyet gösteren kadın girişimcileri ve Türkiye genelindeki kadın girişimci derneklerini tek platformda topluyor. Böylece, kadın girişimcilerin hem kendi aralarında ticaret yapmalarını hem de kamu ve özel sektörün ürün ve hizmet alımlarını kadın girişimcilerden yapması için bilgiye erişimi kolaylaştırıyor.

KAGİDER Başkanı Emine Erdem, Ticaretin Kadınları mobil uygulamasının bu yolda çok önemli bir adım olduğunu söyledi. Erdem, “Türkiye'de işletmelerin yüzde 13'ünün sahibi kadın ama kamu ihalelerinin sadece yüzde 1'i kadınların sahip olduğu şirketler tarafından kazanılıyor” dedi.

‘Kadından al-malı, memleket kazanmalı'

Erdem, uygulamanın tanıtıldığı toplantıda şöyle dedi: “Pandemiden çıkış, ekonomik toparlanma ve teknolojik dönüşüm süreçleri birbirinden ayrı düşünülemez. Bu süreçten kadını dışarıda bıraktığımız bir senaryo ile çıkmak ise mümkün değil. Kamunun, özel sektörün ve ilgili STK'ların bu süreçlerin yönetiminde kadınların ekonomiye eşit katılımları perspektifini korumaları çok önemli. Bugün ‘Kadından al-malı, memleket kazanmalı' diyerek kamu ve özel sektöre satın alımlarında daha fazla kadın tedarikçi ile çalışmaları için çağrıda bulunuyoruz. Ne mutlu ki, artık elimizin altında tüm kadın tedarikçilere şehir, sektör, firma ve ürün bazlı arama yaparak hızlıca ulaşabilecekleri bir uygulama var.”

1200 girişimci kadın

Türkiye genelinde toplam 224 dernek ve 1200 kadın girişimcinin kayıtlı olduğu Ticaretin Kadınları mobil uygulamasına kayıtlar devam ediyor. Kadın girişimcilerin hem işlerini hem de pazarlarını geliştirmelerine olanak sağlayan uygulamada kadın girişimciler için girişimci destekleri hakkında bilgiler, etkinlikler, rol model hikâyeleri ve kamu ihalelerinin linkleri de yer alıyor. Kadın girişimcilerin tek noktadan tüm gerekli bilgiye erişimlerine olanak sağlayan Ticaretin Kadınları mobil uygulamasında şehir, sektör, ürün ve firma bazlı aramalar yapılarak kadın girişimcilerin ürün ve hizmetlerine hızlıca ulaşmak mümkün.