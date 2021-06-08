Pandemi istihdamda en çok tarımı vurdu; kayıtlı çiftçi sayısı yüzde 5.1 azaldı

Covid-19 salgını ve kapanma tedbirleri ile birlikte yeme-içme, spor ve kültür sanat alanlarında kayıtlı çalışan sayısı azalıyor.

İşten çıkarma yasağına rağmen sigortalı çalışan sayısında dahi bazı sektörlerde ciddi azalmalar görülürken, topraktan kopan çiftçi sayısı ise hiçbir toparlanma faaliyetinden etkilenmeden artmaya devam ediyor.

Sözcü'den Sayime Başçı'nın haberine göre Mart 2021 itibarıyla sigortalı çalışan sayısı yıllık olarak yüzde 6 oranında artarak 21.4 milyona ulaştı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre sigortalı ücretli çalışan grupta (4/a) artış yüzde 7.3 oldu. Aynı dönemde çiftçi sayısında ise yüzde 5.1'lik düşüş görüldü.

Öte yandan pandemi sürecinde kapanma tedbirleriyle istihdamın daraldığı faaliyet kollarındaki düşüş sürdü. Mart 2021'de Mart 2021'de yıllık olarak konaklama ve yiyecekte yüzde 6.6, kültür, sanat, eğlence, dinlence ve sporda yüzde 6.5'lik düşüşler yaşandı.

Sağlık sektöründe yükseliş

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) tarafından hazırlanan istihdam araştırmasına göre, pandemi sürecinde sektörler arasındaki makas genişliyor.

Doğrudan kapanan sektörlerde kayıtlı çalışan sayısı düşerken, bu dönemde öne çıkan sektör olan sağlık hizmetleri alanında ise bir yükseliş söz konusu.

İstihdam verileri Mart 2021'de sektörlere göre; tarım, ormancılık ve balıkçılıkta yüzde 12, imalatta yüzde 10, inşaatta yüzde 21.5 arttı. Toptan-perakende ticaret sektörlerinde ise artış yüzde 6.9 olurken, İnsan sağlığı ve sosyal hizmetler sektöründe de yüzde 38'lik bir artış kaydedildi.

Yeme-içme sektöründe ağır kayıp

Kayıtlı istihdam açısından en çok çalışan kaybeden sektör, 118 binlik istihdam kaybı ile bina ve çevre düzenleme faaliyetleri oldu.

Güvenlik 99 bin kişi ile ikinci olurken, yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri de 65 bin kişi ile en çok istihdam kaybeden üçüncü alan oldu.

TEPAV araştırmasına göre istihdam kayıplarına paralel olarak işsizlik ödeneği bekleyenlerin sayısı artışa geçerken, kısa çalışma ödeneğinden yararlanan çalışan sayısında da düşüş yaşandı.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) verilerine göre, Mart 2021'de işsizlik ödeneği bekleyenlerin sayısı bir önceki aya göre yaklaşık 5 bin arttı. Buna karşılık işsizlik ödeneği alan sayısındaki artış 2 bin 19 oldu.

Kısa çalışma ödeneğinden faydalananların sayısında düşüş görüldü. Bu dönemde kısa çalışma ödeneği alan kişi sayısı yaklaşık 171 bin azalarak 1.2 milyona gerilerken, ödenek miktarı da 1.8 milyar TL oldu.