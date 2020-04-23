Pandemi hastanesi çalışanları bir aydır eve gidemiyor: Hastaların bize daha çok ihtiyacı var

Ankara'da pandemi hastanesinde yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) karşı mücadele eden sağlık çalışanları, yaklaşık 1 aydır ailelerini riske atmamak için tedbir amacıyla otelde kalıyor.

Etimesgut ilçesindeki Şehit Salih Ertürk Hastanesi, geçen 20 Mart'tan itibaren pandemi hastanesi olarak görev yapıyor.



Hastanede Koronavirüs hastalarının tedavi sürecinde görev alan sağlık çalışanları, yaklaşık 1 aydır ailelerini riske atmamak için eve gitmiyor.

Görüntülü konuşabiliyorlar ancak

Yaklaşık 40 sağlık çalışanı, hastanenin yanında belediye tarafından tahsis edilen otelde kalıyor. Koronavirüs'e karşı mücadelede hastanede yoğun mesai harcayan sağlık çalışanları, aileleriyle görüntülü konuşarak hasret gideriyor.



Sağlık çalışanları, oteldeki kısa dinlenme sürelerinin önemli bir bölümünde çocukları, eşleri, anne ve babalarıyla konuşarak, onlara moral vermeye çalışıyor.

"Hastalarımızın bize daha çok ihtiyacı var"

24 saat nöbet usulü çalıştıklarını anlatan hemşire Dilek Madak 1 aylık süreçte iki oğlu ve kronik rahatsızlığı olan 75 yaşındaki annesini bir kez gördüğünü belirterek, şunları söyledi: "Hastalarımız ailelerinden uzak kaldıkları için tek başlarına odada karantinada olmak zorundalar.



Elimizden geldiği kadar, hem evlat hem kardeş, yeri geliyor anne baba gibi davranmaya çalışıyoruz. Sonuçta ailelerimizden ayrı olsak da onların daha çok bize ihtiyaçları var. Umarım en kısa sürede bu süreç tamamlanır ve herkes eski günlerine geri döner" diye konuştu.

Etimesgut Şehit Salih Ertürk Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Osman Acar ise 20 Mart’tan itibaren pandemi hastanesi olarak görev yaptıklarını söyleyerek, "Sağlık çalışanlarımızı ve ailelerini korumak için hastane bitişiğinde belediyemize bağlı bir otel ayarlayarak, 40’a yakın sağlık çalışanımızın ikamet etmesini sağladık" dedi.