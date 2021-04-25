Pandemi gerekçe gösterildi, İstanbul Havalimanı’nın işletmecisi İGA’nın cezaları da iptal edildi

Hazine’den garanti ödemelerini almaya devam eden İstanbul Havalimanı’nın işletmecisi İGA’nın 2020 kirasının silinmesinin ardından aynı yıla ait cezaların da iptal edildiği ortaya çıktı.

"Vatandaşa, esnafa ceza yağdıran iktidar, yandaş şirketleri affediyor"

Cumhuriyet gazetesinden Erdem Sevgi’nin haberine göre, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, salgın nedeniyle alınan karar gereği her hafta sonu kısıtlamasında on binlerce vatandaşa ceza kesildiğini anımsatarak “Vatandaşa, esnafa ceza yağdıran iktidar, yandaş şirketleri affediyor” yorumunu yaptı.

CHP’li Akın, iktidarın İstanbul Havalimanı’nı işleten Kalyon, Cengiz, Limak ve Mapa’nın ortak olduğu İGA’ya salgın gerekçesiyle “kira kıyağı” yaptığını anımsatarak “İGA’nın 2020 yılına ait 1 milyar 45 milyon Euro (yaklaşık 10.5 milyar TL) olan kira borcu pandemi gerekçe gösterilerek tamamen silindi. İktidar ayrıca verdiği garanti kapsamında İGA’ya 2020 yılı için 230 milyon Avro (yaklaşık 2.3 milyar TL) tutarında ödeme yaptı” açıklamasını yaptı.

İktidarın yandaş şirketlere yeni bir kıyak yaptığını açıklayan Akın, Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nin (DHMİ) İstanbul Havalimanı’nda kurallara uymadığı gerekçesiyle 2020 yılı boyunca İGA’ya kesilen cezaların tamamının iptal edildiğini vurguladı. Akın şunları kaydetti:

“Pandemi döneminde kısıtlama kararına uymadığı ya da maske takmadığı gerekçesiyle her hafta 10 binlerce vatandaşa ceza yağıyor. Yalnızca geçen pandemi kısıtlamalarına uymadığı gerekçesiyle 33 bin 811 kişiye para cezası kesildi”