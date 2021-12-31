Pandemi etkisi: İş hayatının geleceği esnek çalışma modelleri olabilir mi?

Covid-19 salgını dünyanın dört bir yanında şirketleri uzaktan çalışma seçeneğiyle tanıştırdı. Aşılamanın başlamasıyla ofise dönmeye başlayan çalışanlar Omicron gibi hızla yayılan varyantlarla evden çalışmayı yeniden değerlendirmeye başladı. İş hayatının geleceğinde "esnek çalışma sistemleri" giderek daha fazla tartışılıyor.

Bloomberg Businessweek, çeşitli şirketlerin başvurduğu yöntemleri ele alarak, iş dünyasının geleceğindeki esnek çalışma planlarını derledi.

Covid-19 pandemisi şirketlerin çalışma sistemlerini yeniden dizayn ederken çok sayıda çalışan, evden ve ofisten çalışmanın birleştiği hibrit sistemin geleceğe de taşınmasını istiyor.

Bloomberg'ün derlemesine göre, ofis çalışanlarının çoğu haftada iki gün ofise gidilen bir sistemi tercih ettiğini söylüyor. Bazı çalışanlar iki gün üst üste ofise gitmeyi tercih ederken bazıları da yoğunluklarına göre haftanın iki gününü belirlemeyi tercih ediyor.

Haftanın üç günü ofisi tercih edenlerin çoğunlukla yöneticiler, müşteriyle çalışan personel ve insan ağırlıklı işi olan kişiler olduğu tespit edildi.

Bazı çalışanlar ofise gidip çalışacağı günleri tamamen kendileri planlamayı tercih ediyor.

"En çok cumaları evden çalışmaya alışıldı"

Araştırmalar, evden çalışmanın en çok sevildiği günün ise cuma olduğunu, pandemi sonrasında da kalıcı bir durum olabileceğini belirtiyor.

Pandeminin iş yaşamında yarattığı değişiklerden biri de ofise gidilen günlerde mesai saatlerinin değişken olması. Haberde görüşülen kişiler, ofise gittiklerinde işlerini tamamlayıp ayrıldıklarını, tüm günü ofiste geçirmeyi tercih etmediklerini söylüyor.