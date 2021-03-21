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Dünya

Pandemi etkili oldu; petrol devi Aramco, 2020'de kârının yüzde 44 düştüğünü duyurdu

21 Mart 2021 12:04

Suudi Arabistan'a ait petrol devi Aramco, 2020'de petrol fiyatlarındaki düşüş ve pandemi nedeniyle net kazancının yüzde 44 azaldığını duyurdu.

Aramco Başkanı Amin Nasır, 2020'deki mali durum ve petrol satışından elde edilen net kazanç hakkında şirketin resmi internet sitesinden bir açıklama yaptı. Nasır, küresel petrol fiyatlarındaki düşüşlerin satışa yansıdığını ve Koronavirüs salgınının etkisinin net kazançtaki düşüşte etkili olduğunu söyledi.

Aramco'nun 2020 yılında kârı 49 milyar dolar olarak kaydedilid. Şirketin 2019'daki kârı 88.2 milyar dolardı. 

Aramco, yüzde 44 düşüşe rağmen dünyanın en değerli şirketlerinden biri olmayı sürdürüyor. 

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