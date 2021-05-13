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Pandemi döneminin rekoru onda; 6 kez sokağa çıkmama ve maske takmama cezası yedi!

13 Mayıs 2021 10:43

Bursa’nın İznik ilçesinde Koronavirüs (Covid-19) salgını sürecinden bu yana 6 kez sokağa çıkma yasağı ve maske takmama cezası yiyerek rekor kıran Rambo lakaplı Celil Topal, "hayat güzel yaşamaya değer" diyerek göbek atıp oynamaya başladı.

Bursa'nın İznik ilçesinde bir çay ocağında çalışan Celil Topal, salgın sürecinden bu yana sokağa çıkma yasağına muhalef ve maske takmadığı gerekçesiyle 6 kez ceza yedi.

Toplam 9 bin 900 lira ceza evraklarının eline ulaşmasıyla miktarı öğrenen Celil Topal, verdiği tepki ile sosyal medyada gündem oldu.

Topal, “Devletin kestiği parmak acımaz, hayat güzel yaşamaya değer. Ceza rekoru bende diyerek” oyun havası eşliğinde göbek attı. (İHA)

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