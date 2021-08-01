Pandemi döneminde temizlik ürünleri satışı yüzde 47 arttı

Koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünyada ev temizlik ürünlerinin satışları 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 47 artarak 4,1 milyar dolara ulaştı.

Pazar araştırma şirketi Euromonitor’a göre, dünya çapında ev temizlik ürünlerinin satışları 2020’de bir önceki yıla göre yüzde 47 artarak 4,1 milyar dolara ulaştı. Bu rakamın 2025 yılına kadar daha da artarak 5,6 milyar dolara yükselmesi bekleniyor.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi’nin aktardığı bilgiye göre göre Haziran 2020’de İngilizlerin yüzde 96’sı eve geldikten sonra ellerini yıkadıklarını söylerken geçtiğimiz Temmuz ayında bu oran yüzde 84’e düştü.

Teknoloji de temizliğe yöneldi

Dünya teknoloji devleri de temizlik konusuna yönelmiş durumda. Hava temizleyiciler ve ultraviyole temizleme cihazları gibi ev aletleri üreten teknoloji firmaları bu konuda da rekabet halinde. Japonya, Kore ve Türkiye merkezli ev aleti üreten firmaların pek çoğu dezenfeksiyon konusunda piyasa payını artırmayı hedefliyor.

Bu firmaların ürettiği ürünler arasında buhar püskürterek bakterileri ortadan kaldırmayı vaat eden aletlerden dokunulan yüzeyleri otomatik olarak temizleyen temizlik robotlarına kadar pek çok yeni teknoloji piyasaya sürülmüş durumda.

Bundan önce evlerde nadiren bulunan ‘ultraviyole ışıkla sterilizasyon yapan dolaplar’ dahi ev içi kullanımda daha sık görülmeye başlandı.