Pandemi döneminde sanal müzelerin sayısı artırılacak

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı, salgın döneminde evlerinde karantinada olanlar dış dünyaya daha çok ilgi duyduğu için sanal müzelerin sayısını arttıracaklarını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın pandemide sanal müze uygulamasını başlattığını anımsatan Yazgı, "Türkiye'de 17 müzemizde sanal gezi yapılabilecek altyapı oluşturduk. Edirne ve diğer illerimizde de kültür hazinelerimizi sanal uygulamaya koyabilir miyiz ya da daha farklı dijital uygulamalarla neler yapabileceğimiz anlamında çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Sanal müzelerin yurt içi ve yurt dışından ilgi gördüğünü anlatan Yazgı, Türkiye'nin kültürel yapılarını, müzelerini, ören yerlerini daha iyi ve hızlı ve bir şekilde en teknolojik haliyle nasıl sunabilecekleri üzerine çalıştıklarını kaydetti.

Hangi müzeler sanal ortamda gezilebiliyor?

Ankara Kurtuluş Savaşı Müzesi, Ankara Cumhuriyet Müzesi, İzmir Efes Müzesi, Çanakkale Troya Müzesi, Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Samsun Gazi Müzesi, Şanlıurfa Göbeklitepe Örenyeri, Ankara Etnoğrafya Müzesi, Antalya Müzesi, Çorum Boğazköy Müzesi, Gaziantep Arkeoloji Müzesi, Gaziantep Zeugma Müzesi, Çorum, Şanlıurfa, Adana, Hatay ve Van müzeleri sanal ziyaret edilebiliyor.

Üç boyutlu olarak ziyaretçilere müzelerin gezdirilmesini sağlayan sanal sistem, camekanlı yapıların içinde muhafaza edilen eserlerin net bir şekilde incelenebilmesini sağladı.

Türkiye'de 17 müze, Covid-19 sürecinde "https://sanalmuze.gov.tr" adresinden sanal ortamda ziyarete açıldı.