Pandemi döneminde kargo şirketleri, ücretlerine yüzde 100'ü aşkın zam yaptı

Pandemi ile birlikte hızlanan e-ticaretteki en önemli aracılardan kargo şirketleri ücretlerine yüzde 100'ü aşan oranlarda zam yaptı. Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği (OSS) Başkanı Ziya Özalp, "1 Temmuz'da tekrar zamma hazırlanıyorlar, endişeliyiz” dedi.

Kargo şirketlerinde 1 ürünün taşınması için alınan minimum ücretin 15 TL'ye seviyesine çıktığını belirten, OSS Başkanı Ziya Özalp, “Rekabet Kurulu'nu inceleme yapmaya çağırıyoruz” dedi. Özalp şöyle devam etti: “Hep birlikte aynı oranlarda fiyat artışı yapan kargo şirketleri, tamamen keyfi zamları birbiri ardına gündeme getiriyor. 1 yılda işçi ücretleri mi mazot mu yüzde 100 arttı, bu zamların nedeni nedir?” Halen kargo alanında 3 özel şirketin yanında bir de PTT olmak üzere belli başlı 4 firma hizmet veriyor.

Sözcü'den Özlem Ermiş Beyhan'ın haberine göre, “1 Temmuz'da tekrar zamma hazırlanıyorlar, endişeliyiz” diyen Özalp, tüm sektörlerin sorunu olan bu ücret artışının ister istemez fiyatlara ve dolayısıyla tüketiciye yansıdığını da ekledi.