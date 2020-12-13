Pandemi döneminde işsiz kalan Mehmet K.: Her gün çöplerden yiyecek topluyorum, bu dünyaya herkes sığdı, biz sığmadık

Ankara'da bir kafede garsonluk yapan 37 yaşındaki Mehmet K., Koronavirüs salgını dolayısıyla işsiz kaldı. Kenarda birikimi olmayan K., sosyal medya hesabından, “Gerçekten her gün çöplerden yiyecek topluyorum, onları yiyorum. Hastalık, Koronavirüs düşünmüyorum. Açlıktan öleceğim, yoksulluktan ev kiramı, faturalarımı ödeyemiyorum. Yiyeceğim, içeceğim yok, ihtiyaçlarımı karşılayamıyorum” paylaşımını yaptı.

Annesi kendisini doğururken ölen ve 2006 yılında yaşamını yitiren babaannesiyle birlikte büyüyen Mehmet K., 2011'de Çorum'dan Ankara'ya gelerek, önce pazarcılık sonra garsonluk yaptı. Mehmet K., bir kafede garsonken pandemi nedeniyle işsiz kaldı. K.'nın Twitter'dan yaptığı paylaşım şöyleydi:

“Milyonlarca yoksul var. Bu dünyaya herkes sığdı, biz sığmadık. Açlıktan öleceğim, yoksulluktan ev kiramı ödeyemiyorum faturalarımı ödeyemiyorum, yiyeceğim içeceğim yok.”

Sözcü gazetesinden Deniz Ayhan'ın haberine göre, ABB Halkla İlişkiler Koordinatörü Volkan Gültekin, Mehmet K. ile iletişime geçti. Belediye ekipleri ziyaret ederek market alışveriş çeki, hijyen paketi, et ve kuru gıda yardımında bulundu. Mehmet K.'ya 3 öğün de yemek verilmeye başlandı.