Pandemi döneminde evlilikler de boşanmalar da azaldı

Pandemi yılı 2020'de evlenen çiftlerin sayısı yüzde 10,1 ve boşanan çiftlerin sayısı da yüzde 13,8 azaldı.



Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, bu dönemde evlenen çiftlerin sayısı 2019 yılındaki 542 bin 314'ten 2020 yılında 487 bin 270 çifte gerileri ve bin nüfus başına düşen evlenme sayısını ifade eden kaba evlenme hızı binde 5,84 olarak gerçekleşti.



Bu dönemde boşanan çiftlerin sayısı da 156 bin 587'den, 135 bin 22'ye geriledi ve bin nüfus başına düşen boşanma sayısını ifade eden kaba boşanma hızı binde 1,62 olarak gerçekleşti.



Evlenme sayısı aylara göre incelendiğinde, 2020 yılının Nisan ve Mayıs aylarında önemli bir azalma görüldü. Evlenme sayısı 2019 yılı Nisan ayında 53 bin 155 iken pandeminin etkisiyle yüzde 68,7 azalarak 2020 yılının aynı ayında 16 bin 657'ye geriledi.



Boşanma sayısında da, 2020 yılının Nisan ve Mayıs aylarında pandemi dolayısıyla önemli bir azalma görüldü. Boşanma sayısı 2019 yılı Nisan ayındaki 14 bin 496'dan yüzde 96.1 azalarak 2020 yılının aynı ayında 562'ye gerilerken, 2019 yılı Mayıs ayındaki 14 bin 555'den yüzde 96.2 azalarak 2020 yılının aynı ayında 548'e geriledi.



Bu dönemde, ortalama ilk evlenme yaşı 2020 yılında erkeklerde 27.9 iken kadınlarda 25.1 oldu. Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı ise 2.8 yaş olarak gerçekleşti.



Kaba evlenme hızının en yüksek olduğu il, binde 7.14 ile Adıyaman oldu. Bu ili binde 7.13 ile Şanlıurfa, binde 7.00 ile Kilis izledi. Kaba evlenme hızının en düşük olduğu il ise binde 4.14 ile Gümüşhane oldu. Bu ili binde 4.18 ile Tunceli, binde 4.58 ile Artvin izledi.



Toplam evlenmeler içinde yabancı kişiler ile evlenmeler incelendiğinde, yabancı gelinlerin sayısı 2020 yılında 18 bin 909 olup toplam gelinlerin yüzde 3.9'unu oluştururken yabancı damatların sayısı 3 bin 828 olup toplam damatların yüzde 0.8'ini oluşturdu.



Kaba boşanma hızının 2020 yılında en yüksek olduğu il, binde 2.47 ile Antalya oldu. Bu ili binde 2.45 ile İzmir, binde 2.40 ile Muğla izledi. Kaba boşanma hızının en düşük olduğu il ise binde 0.24 ile Hakkari oldu. Bu ili binde 0.25 ile Muş, binde 0.29 ile Şırnak izledi.



Kesinleşen boşanma davaları sonucunda 2020 yılında 135 bin 22 çift boşanırken 124 bin 742 çocuk velayete verildi. Boşanma davaları sonucu çocukların velayetinin çoğunlukla anneye verildiği görüldü. Çocukların velayetinin 2020 yılında yüzde 75.8'i anneye, yüzde 24.2'si babaya verildi. (DHA)