Pandemi döneminde amatör kadın futbolcular ev içi iş gücüne dönüştü

Muş’un tek kadın spor takımı olan Alparslan Spor Kulübü'nün futbolcuları pandemi sürecinde takımın faaliyetlerinin kısıtlanması nedeniyle sıradan ev içi iş gücüne dönüşmüş olmaktan şikâyetçi.

Salgının spor dünyasına etkileri üzerine yapılan araştırmalar, genellikle büyük profesyonel takımlara yoğunlaşırken, bu süreçte asıl büyük sıkıntıyı amatör futbol takımları ve oyuncuları yaşıyor. Kadınların sosyal hayata katılacağı alanların oldukça kısıtlı olduğu Muş’ta, amatör ligde top koşturan kadın oyuncular, pandemi nedeniyle zor zamanlar geçiriyor. Amatör futbolun pandemi sürecindeki sıkıntılarını değerlendiren Muş ASKF Başkanı Kemal Türkan, 18 ayı aşkın bir süredir pandemi nedeniyle Türkiye’de amatör liglerin oynatılmadığını ifade etti. Oyuncuların ekonomik anlamda sıkıntılar yaşadığına dikkat çeken Türkan, “Hem erkekler hem de kadınlar ligi pandemi nedeniyle oynatılmadı. Böyle olunca oyuncular sıkıntılı bir süreç geçiriyor. Amatör sporcuların zaten öyle kayda değer bir gelirleri olmuyor. Büyük takımlarda top koşturmaları lazım, ama burada sosyal anlamda hayata katılıyorlar. Bizler de bu süreçte boş durmuyor, ilçe ve köylerde gençlerimizi spora kazandırmak için uğraşıyoruz.” dedi. Kurdukları takım sayesinde, çoğu kız çocuğunu sosyal hayata kazandırdıklarını ifade eden Alparslan Spor Kulübü Başkanı İzzettin Kandemir ise, pandeminin kendilerini bir hayli kötü etkilediğini söyleyerek şunları kaydetti: “Uzun bir süredir faaliyetlerimiz durmuş durumda, gençlerimiz buraya gelerek, gelecek için temeller atıyorlardı. Maalesef bu süreç herkesi olduğu gibi bizleri de kötü etkiledi. Şu anda tek derdimiz, spora kazandırdığımız gençlerimizin pandemi nedeniyle heba olmaması" dedi.

“Herhangi bir sosyal aktivitem de kalmadı”

Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı'nın haber portalı, Gazetecilik Platformu'ndan Azat Özkahraman'ın haberine göre, Alparslan Spor Kulübü oyuncularından İstek Çini pandemi nedeniyle alınan önlemler kapsamında takımlarının maçlara çıkamadığı süre içerisinde, sadece ev işleri ile uğraşmak zorunda kaldığını dile getirdi. Çini bu süreçte yaşadıkların şöyle anlattı: “Ben 25 yaşındayım. Pandemiden önce futbol oynuyorduk, bu şekilde bir sosyal aktiviteye katılma imkânım oluyordu ama şu anda ligler olmadığı için boştayım. Evde olduğum için sürekli evdeki işlerle uğraşıyorum, boş vakit bulabilirsem KPSS’ye hazırlanıyorum. Benim spora olan ilgim, ilkokul yıllarında başladı. Futbol oynamayı seviyorum, Kartalspor ve Alparslan Spor’da oynadım. Pandemi bizi fazlasıyla etkiledi, antrenman ve maçlardan uzak kaldık. Durum böyle olunca herhangi bir sosyal aktivitem de kalmadı, malum Muş bu konuda biraz sıkıntılı bir yer. İnşallah bu sıkıntılı süreç bir an önce biter tekrardan futbola, arkadaşlarıma kavuşurum”.

“Uğraşacağım farklı bir iş olmadığı için evdeyim”

Pandeminin kendilerini bir hayli sıkıntıya düşürdüğünü dile getiren bir diğer amatör futbolcu Kader Bilen ise, bu sürecin bir an önce bitmesini istiyor. Bazı arkadaşlarının iş anlamında alternatifleri olduğunu hatırlatan Bilen, kendisinin o kadar şanslı olmadığını, iş imkânlarının kısıtlı olması nedeniyle ev işlerinden başka yapacak bir iş bulamadığını dile getiriyor: “Uğraşacağım farklı bir iş olmadığı için evdeyim. Kısıtlı imkânlarımdan dolayı sadece evle, ev işleriyle uğraşıyorum. Bölgemiz kadınının kaderinde bu var maalesef, çok da bir iş imkânımız yok. Okursanız, bir şeyler elde ederseniz çalışırsınız, o da vicdanlı bir aileye sahipseniz. İş imkânı yoksa ev işleriyle uğraşıyorsunuz. Ailem bu konuda bana destek oldu hep, ama pandemi çok fena vurdu, bu nedenle sıkıntılar yaşıyorum”.

“Bu zorlu süreçte özellikle kadınların desteklenmesi lazım”

Alparslan spor kulübüne kaptanlık yapan Bahar Turan ise, bu süreçte Muş Halk Eğitim Merkezi bünyesinde kursiyerlik imkânı yakaladığı için kendisini şanslı görenlerden. Bölgede kadınların spora yönelmesi için çalışmaların yapılması gerektiğini dile getiren Turan, “Şu an çok zorlu bir süreçten geçiyoruz, bu zorlu süreçte özellikle kadınların desteklenmesi lazım. Daha önce futbolla uğraştığımız için çoğu kız arkadaşımıza oranla çok şanslıydık. Ama şu anda pandemi olduğu için çoğu arkadaşımız eve tıkılmış durumda. Bu süreçte böyle bir iş imkânı bulduğum için kendimi şanslı hissediyorum. Fakat çoğu arkadaşım eve tıkılmış, tümüyle futboldan uzaklaşmış, ev işlerine yönelmiş durumda.” dedi.

“Kendimi spora âşık bir kadın olarak kabul ediyorum”

Spordan uzaklaşmak zorunda kalmasının kendisini hem psikolojik hem de maddi anlamda zora soktuğunun altını çizen bir diğer kadın oyuncu Çiğdem Kılıç Munas ise, salgının bir an önce bitmesini istiyor ve bu süreçteki kişisel deneyimini şöyle anlatıyor: “Bu işe nasıl başladın derseniz, kendimi spora âşık bir kadın olarak kabul ediyorum. Pandemiden dolayı spordan uzak olmamız bizi kötü etkiledi, antrenman açısından önemli bir gerileme oldu tabii bizim için. Evde olmamız nedeniyle, psikolojik olarak çok sarsıldım. Ev işi, KPSS çalışmak, evle ilgili sıkıntılar… Bu süreçte ailem bana destek oldu ama maddi anlamda zorlandım açıkçası. Bu durumu nasıl atlatacağız bilmiyorum, hala tedirginim, ailemin desteğiyle ayaktayım. Ekonomik olarak kabul edemedim, çünkü paralarımız sürekli kesildi, herhangi bir özlük hakkımız yok, kimseden destek alamadık, bunun üstüne bir de kredi çekmek zorunda kaldım. Şimdi onun ödemesi ve bunun gibi birçok sebepten dolayı geri kalmamız. Spor alanında yöneticilerden beklentim, daha fazla ilgi, maddi olarak destek toplamaları, hepimiz de bunu biliyoruz ki destek olmadan spor olmaz”.