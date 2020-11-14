Pandemi beyin göçünü durduramadı: Gidenlerin yüzde 78'i geri dönmüyor

Türkiye’de son 5 yıldır lise seviyesine inen beyin göçü, pandemi sürecinde de hız kesmedi. LGS'de yüzde 1'lik dilimle öğrenci alan ve uluslararası geçerliliği olan çift diploma veren İstanbul Erkek Lisesi öğrencileri başta olmak üzere Alman Lisesi, Robert Kolej gibi gözde okulların öğrencileri bu yıl da üniversite için yüzde 46.7 ile yüzde 90'ları aşan oranlarda yurt dışına gitti.

Diplomasını alan yurtdışına gitti

Sözcü gazetesinden Sultan Uçar'ın haberine göre Türkiye'nin sınavla girilen devlet ve özel okullardaki parlak zekalı öğrencileri, dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasında ilk 10'da yer alan Harvard, Oxford, MIT, Stanford, California Teknoloji'den kabuller aldı. Robert Kolej'in 2020 mezunu 136 Türk öğrenciden 113'ü yurt dışını istedi. Maddi yardım talep eden, 33 öğrencinin talebi de okulunca karşılandı.

İstanbul Erkek Lisesi'nin bu yılki 165 mezunundan 77'si, yani yüzde 47'si Almanya, Fransa, Kanada, Amerika, Avusturya ve Macaristan’a gitti. Geçen yıl da 167 mezunun 88'i yani yüzde 53'ü yurt dışına gitmişti. Robert Kolej'in 220 mezunundan 113'ü, yani yüzde 52'si de yurt dışında bir üniversitede okumayı seçti.

100 geçten 73'ü yurt dışına gitmek istiyor

Osmangazi Üniversitesi Teknoloji Araştırma Merkezi'nce yapılan araştırma sonucuna göre;

– Türkiye en çok beyin göçü veren 24'üncü ülke.

– İyi eğitimli 100 gençten 59'u yurt dışına gidiyor.

– 100 gençten 73'ü yurt dışına gitmek istiyor.

– Gidenlerin yüzde 78'i geri dönmek istemiyor.

Bir milyonuncu Çapa Tıp'a

Diğer yandan YÖK, Covid-19 salgını nedeniyle 27 Mayıs'ta aldığı kararla, yurt dışındaki Türk ve yabancı öğrencilere,Türkiye'deki üniversitelere yatay geçiş hakkı tanımıştı. Ancak bu durumun da suistimal edildiği ortaya çıktı. Türkiye'de tıp fakültesi için YKS'de ilk 50 bin sınırı olmasına rağmen, aralarında 700-800 bininci hatta 1 milyonuncu sırada olanların da bulunduğu 31 öğrencinin, Çapa Tıp gibi çok iyi fakültelere yatay geçiş yaptığı belirlendi.

YÖK Başkanı Yekta Saraç, bu kayıtları doğruladı. Tıp fakültesindeki akademisyenler ve kamuoyundan artan tepkiler üzerine YÖK, tüm üniversitelere resmi yazı göndererek, 2020-2021 Akademik Yılı Güz Dönemi için yapılan yatay geçiş kayıtlarının iptalini istedi